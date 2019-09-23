Путин подписал указ о том, что Россия профинансирует модернизацию армии Абхазии

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подписать соглашение, которое возложит на Россию финансирование расходов на модернизацию вооруженных сил непризнанной Абхазии. Соответствующее распоряжение размещено на портале правовой информации в понедельник.

"Принять предложение Правительства Российской Федерации о подписании Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Республики Абхазия", - говорится в документе.

Сумма, которая будет потрачена на вооружение армии непризнанной республики, в документе не названа.

Абхазия, сепаратистский регион Грузии, провозгласил независимость после войны с Грузией в 1993 году. Россия последовательно поддерживала сепаратистские настроения в Абхазии, а в 2008 году после пятидневной российско-грузинской войны признала ее независимость. Грузия считает сепаратистские Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией, и обвиняет РФ в нарушении территориальной целостности страны и аннексии ее территории.

Россия оказывает большую помощь самопровозглашенной республике и по официальным, и по неофициальным каналам. Сегодня 10 крупнейших налогоплательщиков в Абхазии – это компании с российскими инвестициями, признал в интервью Настоящему Времени министр экономики самопровозглашенной республики Адгур Ардзинба.

Российские паспорта есть у порядка 90% жителей непризнанной республики. Россия официально доплачивает абхазским пенсионерам до пенсий по российским стандартам, а общий объем помощи, которая ежегодно идет из РФ в Абхазию, оценивается в $300 млн (официально эти цифры никогда не раскрывались). Почти вся продукция абхазских компаний при этом идет либо на внутренний рынок, либо в Россию.

В 2015 году генштаб Абхазии возглавил российский генерал Анатолий Хрулев, а вскоре после этого Госдума приняла постановление об объединенной группировке войск РФ и Абхазии. В ее состав от России вошла объединенная российская военная база, дислоцированная на территории Абхазии, а от абхазской - два отдельных мотострелковых батальона, артиллерийская и авиационная группы, а также отдельный отряд специального назначения. Командовать объединенной группировкой был назначен командир российской военной базы.