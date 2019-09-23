В Иркутске задержали четверых сторонников шамана, собиравшегося "изгнать Путина"

В Иркутске задержали четверых сторонников шамана Александра Габышева, который шел пешком в Москву, чтобы из Кремля "изгнать Путина". Об этом "МБХ медиа" сообщил координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

Якутского шамана задержали 20 сентября на границе Бурятии и Иркутской области и отправили в психдиспансер. Адвокатам удалось выяснить, что против него завели дело об экстремизме, – шаману грозит до четырех лет лишения свободы.

В документе, который есть у адвокатов, сказано, что в высказываниях Габышева содержится "публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента Российской Федерации В. В. Путина". Правоохранительные органы эти сообщения до сих пор не комментировали.

Называющий себя шаманом Александр Габышев в марте 2019 года начал пешее путешествие длиной в 8 тысяч километров из Якутии в Москву. В общей сложности поход должен был продлиться два года. С начала путешествия он прошел около 3 тысяч километров и привлек множество последователей.

Якутский шаман уверен, что президент России является "порождением темных сил", с которым под силу справиться только шаману. С собой у Габышева была тележка с разборной юртой, печка и спальник. По его словам, в Москве он хотел бы "изгнать" Путина. В середине июля в Чите собрал митинг из 700 человек.