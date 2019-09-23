ФОТО: МИД России похвалил "пакт Молотова – Риббентропа" 80 лет назад Третий Рейх передал Брест СССР

80 лет назад в Бресте прошли торжественные мероприятия по случаю передачи города вермахтом – вооружёнными силами нацистской Германии – под контроль советской Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Солдаты вермахта торжественным маршем прошли перед трибуной, на которой присутствовали представители советского и немецкого командования. Был спущен германский флаг и поднят советский.

Брест, принадлежавший Польше, был занят вермахтом в ходе кампании против этой страны, начавшейся 1 сентября. 17 сентября в Польшу вошли советские войска. Согласно договорённостям между Германией и СССР, город, однако, входил в так называемую советскую сферу влияния и должен был быть передан под контроль советских войск, которые подошли к нему с востока.

Bendras sovietų ir nacių paradas Brest-Litovske Foto: Wikimedia Commons

Сохранились фото и видео парада, а также воспоминания принимавших его немецкого генерала Гейнца Гудериана (впоследствии одного из руководителей немецкого наступления на Москву) и советского комбрига Семёна Кривошеина.

Брест впоследствии, как и другие территории Западной Беларуси, был включён в состав Белорусской ССР. После нападения Германии на СССР в июне 1941 года за Брестскую крепость велись тяжёлые бои.

В советские времена факт совместных мероприятий советских и германских войск в Бресте не афишировался. Ряд российских историков утверждают, что говорить о совместном параде нельзя, поскольку советские войска не участвовали в прохождении войск, а лишь наблюдали за ним. Такого же мнения придерживается министр культуры Владимир Мединский, который в одном из интервью назвал доказательства проведения парада "фантасмагорической ложью, выдумкой и фотошопом того времени".

Sovietų ir nacių kariai Breste Foto: Wikimedia Commons

В годовщину парада в Бресте МИД России опубликовал твит, в котором говорится, что "благодаря советско-германскому договору о ненападении (так называемому пакту Молотова – Риббентропа, заключённому 23 августа 1939 года, в секретном протоколе к которому разграничивались "сферы влияния" в Польше. – РС) война началась на стратегически более выгодных для СССР рубежах, население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже, были спасены сотни тысяч жизней".

❗ Благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных для #СССР рубежах, население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже, были спасены сотни тысяч жизней.🔗https://t.co/9NLFzRQfjb pic.twitter.com/Kkp2PYeQzV — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 22 вересня 2019 р.



Твит вызвал резкую реакцию многих пользователей соцсетей.

То есть это теперь официальная позиция нашей страны? В советские времена союз Сталина и Гитлера хотя бы скрывали и стыдились его. Теперь же Путин предлагает нам этим гордиться. https://t.co/Xuyq3FEOLi — Alexey Navalny (@navalny) 22 вересня 2019 р.



В связи с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны Европарламент 19 сентября принял резолюцию, в которой возложил ответственность за её развязывание как на Германию, так и на Советский Союз и осудил тоталитарные режимы – как нацистский, так и коммунистический. При этом нынешние российские власти были обвинены в стремлении фальсифицировать исторические факты.