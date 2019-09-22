Отравившийся в Эймсбери Чарльз Роули хочет отсудить у России 1 млн фунтов

Британец Чарльз Роули, отравившийся летом 2018 года в Эймсбери, как считает Скотленд-ярд, нервнопаралитическим веществом, планирует отсудить у России 1 млн фунтов стерлингов (1,25 млн долларов США). Об этом, как передает "Интерфакс", в воскресенье написала газета The Daily Mirror со ссылкой на заявление его адвоката Патрика Макгвайра.

"Чарли продолжает испытывать серьезные побочные эффекты от токсичного вещества, попавшего в его организм. Но он говорит, что больше всего его беспокоит установление истины того, что произошло", - заявил изданию Макгвайр.

Адвокат рассказал газете, что Роули обратился к нему за помощью, чтобы добиться правосудия. Тогда Макгвайр предложил ему рассмотреть возможность подачи иска против российского правительства среди прочих вариантов. Других подробностей Макгвайр не приводит.

Напомним, 30 июня в Эймсбери были госпитализированы в критическом состоянии британец Чарльз Роули и его подруга Дон Стерджес. Стерджес скончалась 8 июля в больнице, Роули удалось выжить. 20 июля его выписали из больницы, однако в середине августа Роули был вновь госпитализирован после того, как начал испытывать проблемы со зрением.

Брат Чарльза Роули также заявил, что врачи подозревают у его брата менингит - воспаление оболочек головного и спинного мозга. Однако точного диагноза, как и четкого понимая того, что вызвало это состояние, у медиков, по словам Мэттью Роули, нет. Сам он уверен в том, что это последствия отравления, а врачи поторопились выписывать его брата из больницы после лечения. В самой же больнице журналистам по-прежнему не дают какой-либо информации о состоянии пациента.

Придя в себя после отравления, Чарльз Роули рассказал, что его подруга умерла после того, как побрызгала себе на запястья духами, к которым было подмешано нервно-паралитическое вещество. При этом вспомнить, где именно он и его подруга нашли парфюмерный флакон, в котором содержалось вещество, пострадавший британец не смог.

Следователи Великобритании сразу связали произошедшее с мартовскими событиями в расположенном неподалеку городе Солсбери. Там аналогичным веществом были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Оба выжили и после прохождения курса лечения были выписаны из больницы. Лондон возложил ответственность за отравление Скрипалей на Москву, но Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту.

После отравления еще двух человек в Эймсбери следователи предположили, что в обоих случаях речь идет о яде из одной партии, а в руки Роули и Стерджес попал контейнер с отравой, который преступники использовали для покушения на Скрипалей.

Ответственность британские власти возложили на Россию. Кроме того, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила окладе выводы следствия о химической атаке на территории Великобритании с использованием яда семейства "Новичок". Именно от контакта с этим веществом погибла Дон Стерджес, госпитализированная в Эймсбери, решили международные эксперты.

В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила под контролем Организации по запрещению химоружия.

Весной этого года с Чарльзом Роули встречался посол России в Великобритании Александр Яковенко. Российский дипломат утверждает, что дал исчерпывающие ответы на вопросы британца по "делу Скрипалей". ПО словам Яковенко, со стороны Роули никаких претензий нет, но здоровье Роули "постепенно ухудшается; и, как он считает, неизвестно, что с ним будет".

В конце июня этого года тогдашний премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке на саммите "большой двадцатки" заявила, что нормализация отношений двух стран при наличии угроз со стороны РФ Лондону и его союзникам невозможна.

Представитель офиса главы правительства также подчеркнул, что Мэй заявила о наличии неопровержимых доказательств причастности России к отправлению в Солсбери. "Она сказала, что эти действия никогда не должны повториться, и что Великобритания хочет, чтобы двух причастных к атакам привлекли к ответственности", - добавил он. При встрече Тереза Мэй обменялась с президентом РФ холодным рукопожатием.

Тереза Мэй подчеркнула, что Великобритания будет упорно защищать либерализм, демократию, права человека и равенство всех социальных групп, включая представителей ЛГБТ-сообщества.