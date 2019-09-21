От Трампа потребовали обнародовать расшифровку переговоров с Зеленским

По данным The Wall Street Journal, Дональд Трамп во время разговора с Владимиром Зеленским настойчиво предлагал украинскому президенту услуги своего личного адвоката для расследования в отношении сына Байдена.

Бывший вице-президент США Джо Байден в пятницу, 20 сентября, призвал президента страны Дональда Трампа обнародовать стенограмму записи июльского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такое заявление политик опубликовал на своей странице в Twitter.

Ранее в тот же день газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщила, что Трамп в ходе телефонного разговора с Зеленским, "оказывал давление" на украинского президента. По данным журналистов, он восемь раз предлагал Зеленскому сотрудничать с его личным адвокатом Руди Джулиани в расследовании в отношении сына Байдена Хантера.

Речь идет о начале расследования в отношении Хантера Байдена, который входил в совет директоров частной украинской нефтегазовой компании Burisma с 2014 по 2019 годы. По мнению юриста Джулиани, Байден-старший, будучи вице-президентом США, мог сам оказывать давление на Киев с целью оградить сына от расследования. По данным The Wall Street Journal, летом Джулиани отправился в Киев ради встреч с украинскими чиновниками. Журналисты пишут, что он планировал обсудить именно этот вопрос.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко уже заявил, что в ходе телефонного разговора никакого давления оказано не было, а сам разговор был "долгим и дружеским"