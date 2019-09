В городках Рэйчел и Хайков округа Линкольн, что находятся поблизости от сверхсекретной базы ВВС США, проживают всего 173 человека. Вокруг - бескрайняя унылая полупустыня и пыльные дороги.

Ночью 27 июне 2019 года 20-летний калифорнийский студент Мэтти Робертс ради забавы через Facebook предложил всем желающим вместе взять штурмом "Зону 51", так как никакая система охраны не сможет остановить толпу. В своем посте он написал, что, прорвавшись на территорию базы, все могут сами посмотреть на образцы инопланетных технологий, а может быть, даже и на самих пришельцев.

Через несколько дней его призыв "Возьмем штурмом Зону 51. Они не смогут остановить всех" вирусным образом стал расходиться по всему миру. На данный момент около 2 миллионов человек сообщили, что намерены принять участие в нападении на базу 20 сентября.

Шериф округа Линкольн Керри Ли считает, что если даже до этих мест доберется всего 1% из тех, кто заявил в Facebook о своем намерении, то местные власти просто не смогут справиться с наплывом народа. Если приедут хотя бы 50 тысяч человек, то население округа Линкольн, где живут всего лишь пять тысяч человек, за сутки увеличится в 10 раз. В городках Рейчел и Хайко всего несколько магазинов и лишь одна гостиница. Там нет больницы или службы скорой помощи, нет достаточного числа туалетов или бензоколонок, а интернет-связь часто вообще отсутствует.

Тех, кто все же приезжает, предупреждают, что за проникновение на территорию базы будут задерживать и штрафовать на сумму до 2000 долларов.

А в армии США предупреждают о другом. Пресс-секретарь ВВС Лора Макэндрюз заявила BBC, что любая попытка незаконно проникнуть на военный объект или полигон опасна для жизни. Таким образом, при попытке штурма военной базы не исключаются человеческие жертвы.

Сразу после того, как шутка Мэтти Робертса приобрела вирусное распространение, к нему наведались агенты ФБР, чтобы выяснить его намерения. Студент смог убедить детективов, что не собирает бомбы и не занимается ничем предосудительным. Но начатое им к тому моменту уже вышло из-под контроля. Армия серьезно отнеслась к возможности потенциально опасного развития событий.

В районе Линкольн был оперативно подготовлен план перехода на чрезвычайное положение.

Несколько попыток несанкционированного проникновения в "Зону 51" было пресечено накануне. Два гражданина Нидерландов - видеоблогер и его приятель - припарковали автомобиль в 5 км от базы и пошли пешком через зону безопасности, не обращая внимания на запрещающие знаки. Военные задержали их, а потом обнаружили в машине ноутбуки, камеру и дрон. 20-летний Тиес Гранзир и 21-летний Говерт Свееп были обвинены в незаконном проникновении на закрытую военную территорию. По решению суда, они были приговорены к штрафу в две с лишним тысячи долларов каждого и высланы из страны, а все их оборудование для съемок было конфисковано.

Затеявший все это студент Мэтти Робертс теперь убеждает всех, что приезжать в Неваду не надо, но чем обернется его шутка, власти пока предполагать не берутся, готовясь к худшему.

Пока же "Зону 51" штурмуют виртуально в соцсетях.

