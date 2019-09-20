Туристам может грозить тюрьма за секс на Бали

У многих туристов могут возникнуть серьёзные проблемы на одном из самых популярных направлений. На индонезийском острове Бали внебрачный секс может стать уголовным преступлением.

Поездка на «сказочное Бали» может закончиться вовсе не сказочно для миллионов туристов. Мусульманские власти Индонезии планируют ввести новые законы, действующие в том числе и на популярном курорте. Так, местный Уголовный кодекс может пополниться статьёй о запрете заниматься внебрачным сексом.

Как сообщает The Daily Mail, за секс вне брака, даже по обоюдному согласию, новые поправки предполагают шесть лет тюремного заключения. При этом запрет также касается и туристов. Кроме того, власти подумывают об ужесточении наказания за предоставление средств контрацепции детям до 18 лет, продажу препаратов для медикаментозного прерывания беременности и за оскорбление президента.

Эксперты при этом отмечают, что множество законов в Индонезии очень редко принемяются на практике. Однако, в случае введения новых правил во многих странах придётся серьёзно корректировать рекомендации туристам для поездок.