Беларусь подпишет визовое соглашение с ЕС

Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз заявил, что Александр Лукашенко принял решение о подписании соглашений с ЕС об упрощении визового режима и реадмиссии.

«Это непростое решение, — отметил Глаз. — Президент Беларуси принял его, понимая высокую значимость мобильности для граждан нашей страны, и только после тщательной оценки всех возможных рисков и последствий. Вы знаете, что мы всегда выступали за облегчение межчеловеческих и деловых контактов. Данное решение главы государства еще раз подтверждает это на деле. Этому шагу предшествовал достаточно сложный и протяженный по времени переговорный процесс с Европейским союзом, по итогам которого выработаны взаимоприемлемые тексты, в наиболее полной мере учитывающие интересы обеих сторон».

«Сейчас мы ожидаем сигнала от наших европейских партнеров о завершении необходимых процедур с их стороны. После чего определим конкретные модальности подписания соглашения», — добавил пресс-секретарь.

Он также отметил, что вступление в силу двух соглашений, которые заключаются в пакете, предусмотрено в один день. Подписанные соглашения должны быть ратифицированы Национальным собранием Республики Беларусь и одобрены Европарламентом. «После обмена уведомлениями о выполнении этих процедур соглашения начнут действовать», — пояснил Глаз.

«Проект соглашения об упрощении выдачи виз предусматривает на взаимной основе облегчение визовых процедур для широкой категории граждан и снижение сборов. Будет обеспечено право граждан обращаться за визами как через визовые центры, так и непосредственно в консульские учреждения стран-участников. В проекте соглашения о реадмиссии закреплено предоставление Беларуси двухлетнего переходного периода в отношении реадмиссии граждан третьих стран», — сказал пресс-секретарь.

Он добавил, что в проекте совместной декларации к этому соглашению содержится «обязательство Евросоюза об оказании нашей стране технической и финансовой поддержки в его реализации».

«Выражаем уверенность, что соглашение с ЕС сыграет позитивную роль в числе мер по упрощению взаимных поездок граждан, над чем постоянно работает белорусская сторона, послужит улучшению нашей инвестиционной привлекательности, развитию въездного туризма, расширению межчеловеческих контактов», — подытожил Анатолий Глаз.

Переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии ЕС и Беларусь ведут с 2014 года. 12 июля этого года Официальный журнал ЕС опубликовал решение Совета Евросоюза о внесении изменений в Визовый кодекс, которые предусматривают в том числе повышение стоимости шенгенских виз до 80 евро. Применять новый визовый сбор начнут со 2 февраля 2020 года.

В представительстве ЕС в Беларуси БелаПАН ранее разъясняли, что, независимо от даты подписания визового соглашения между Беларусью и ЕС, после его вступления в силу стоимость шенгенских виз для Беларуси составит 35 евро.

Комментируя изменения, внесенные в Визовый кодекс ЕС, в представительстве отметили, что «увеличение стоимости виз не повлияет на самый низкий размер визового сбора в 35 евро, установленный в соглашениях об упрощении визового режима, которые заключены между ЕС и рядом третьих стран, таких как Россия, Армения и Азербайджан».

Евросоюз настаивает, чтобы в пакете с визовым соглашением было подписано соглашение о реадмиссии.

6 августа премьер-министр Сергей Румас на встрече с Викторин заявил, что правительство рассчитывает на подписание с ЕС соглашения об упрощении визового режима осенью. «Думаю, с нашей стороны до осени мы закончим все внутригосударственные процедуры для согласования документа. Очень надеюсь, что осенью соглашение будет подписано. По крайней мере, белорусская сторона будет делать все для того, чтобы это событие состоялось», — сказал Румас.

Переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии Евросоюз и Беларусь ведут с 2014 года. 12 июля этого года Официальный журнал ЕС опубликовал решение Совета Евросоюза о внесении изменений в Визовый кодекс, которые предусматривают в том числе повышение стоимости шенгенских виз до 80 евро. Применять новый визовый сбор начнут со 2 февраля 2020 года, однако с подписанием и вступлением в силу визового соглашения между Беларусью и ЕС стоимость шенгенских виз для белорусских граждан составит 35 евро.