Шамана, шедшего в Москву "изгонять Путина", задержали в ходе "тихой спецоперации" с автоматами

На границе Бурятии с Иркутской областью задержали якутского шамана Александра Габышева, который идет в Москву "изгонять Путина". Об этом сообщает Znak.com.

Один из сопровождавших Габышева рассказал изданию, что задержание произошло в районе федеральной трассы, по которой шаман шел в Москву, когда он остановился на ночевку. "Приехали два автобуса с полицией, скрутили и загрузили вместе с тележкой и увезли в сторону Улан-Удэ", - сообщил собеседник Znak.com. По его словам, в отношении Габышева могут возбудить уголовное дело об организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ).

"Трасса была перекрыта спецслужбами. Было несколько десятков человек, на многих машинах. Они быстро окружили наш лагерь и - прямо к палатке шамана. Повалили его на землю, поволокли в машину, загрузили. Все были вооружены - автоматы, дубинки. Все это молча! Мы спрашивали: "Кто старший? Объясните, что происходит!". Ничего! Никаких документов не показали. Такая тихая спецоперация. Увезли Сашу в сторону Улан-Удэ", - рассказал в ролике на YouTube член шаманского отряда, писатель Виктор Егоров.

- "Иду, - говорит, - зло из Кремля изгонять"

Он подчеркивает, что это был "просто вооруженный захват гражданина". Никаких силовых действий в отношении других членов отряда не было. "Так делают только, когда захватывают террористов, преступников, людей, опасных для государства. Так ловят и хватают бандитов. Я уверен, что президент России лично руководил этой операцией. Все обвинения надо предъявлять только ему. Те, кто участвовал в этой операции, потом каяться будут и говорить, что они выполняли приказ. Ерунда все это", - заявил писатель.

Как сообщается на сайте МВД Бурятии, задержанный мужчина (его имя не называется, но, скорее всего, речь идет именно о шамане) находился в розыске за совершение преступления на территории Республики Саха. Его планируется доставить в Якутск для проведения следственных действий. "По-моему, всем нам надо немного притормозить", - написал на своей странице в Facebook глава Бурятии Алексей Цыденов после задержания шамана, не разъяснив смысл реплики.

Якутский шаман Александр Габышев начал путь в Москву полгода назад: он считает главу государства порождением темных сил, с которым может справиться только шаман. На границе с Бурятией Габышеву пытались преградить путь местные шаманы из общества "Тэнгэри", а возле Улан-Удэ сотрудники полиции отняли у шамана два обозных автомобиля, на которых везли вещи путников, и задержали его сторонников Дмитрия Баирова и Петра Дондукова.

После этого в столице Бурятии начался уличный протест, в ходе которого люди требовали освободить активистов и отменить итоги выборов мэра города, на которых победил самовыдвиженец Игорь Шутенков, поддержанный "Единой Россией", а сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ) занял второе место. Из-за протестов в Бурятии под аресты отправили блогера Дмитрия Баирова, активиста Баира Цыбикова и подозреваемого в нападении на силовика во время акции Дмитрия Хараева.