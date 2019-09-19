Прокуратура РФ попросила отпустить Павла Устинова из СИЗО

Прокуратура попросила Мосгорсуд изменить меру пресечения актеру Павлу Устинову, осужденному за то, что при его задержании вывихнул плечо сотрудник Росгвардии. Об этом агентству Интерфакс сообщил его адвокат Анатолий Кучерена. В Мосгорсуде агентству РИА Новости подтвердили эту информацию.

Устинова после задержания поместили в СИЗО. Он до сих пор находится там - и ожидалось, что он останется под арестом как минимум до рассмотрения апелляции. Однако в случае, если суд удовлетворит просьбу прокуратуры, Устинов покинет СИЗО еще до рассмотрения своей жалобы.

Как уточняет агентство РИА Новости, ходатайство прокуратуры будет рассмотрено мосгорсудом уже в пятницу, 20 сентября.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Устинова к трем годам и шести месяцам колонии общего режима. Прокуратура просила приговорить его к шести годам.

Устинов обвинялся по статье о причинении вреда здоровью представителя власти, опасного для его жизни (часть 2 статьи 318 УК РФ). По версии следствия, молодой человек оказывал активное сопротивление задерживающему его омоновцу и вывихнул тому плечо.

Сам он вину не признавал и настаивал на том, что не участвовал в акции протеста.

"Я стоял в стороне, в одной руке у меня был телефон, в другой наушники, меня заломили, начали бить специальными средствами, я не сопротивлялся ни разу", - рассказывал Устинов в суде.

Дело Павла Устинова вызвало широкий общественный резонанс. Десятки актеров и других деятелей культуры присоединились к флешмобу в соцсетях с требованием освободить своего коллегу. Руководитель московского театра "Сатирикон" Константин Райкин лично приходил в суд и заявлял, что готов поручиться за Устинова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник сообщил, что Владимир Путин знает о произошедшем, но не может влиять на решение судов. Песков также призвал дождаться результатов апелляции на приговор.

В среду Райкин заявил, что попросил адвоката Анатолия Кучерену представлять интересы Устинова в суде. Кучерена подтвердил Интерфаксу, что дал согласие защищать актера и намерен настаивать на освобождении Устинова из-под стражи. Он также отметил, что намерен защищать Устинова бесплатно.