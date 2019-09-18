У здания администрации президента РФ в Москве образовалась огромная очередь на пикеты в поддержку Павла Устинова

В Москве у здания администрации президента начались пикеты в поддержку актера Павла Устинова, которого приговорили к 3,5 годам колонии. Об этом сообщает корреспондент "Дождя".

С пикетом к зданию АП, в частности, вышел актер Александр Паль. У него в руках плакат "Свободу Павлу Устинову". К администрации президента также пришли режиссер Александр Молочников, актер Никита Кукушкин и другие актеры. По словам корреспондента, у здания образовалась очередь из более чем ста человек, планирующих участвовать в одиночных пикетах.

Тут уже больше ста человек. pic.twitter.com/4jmlgmBArD — Yakov Shirokov (@Yakshiro) September 18, 2019

Ранее Александр Паль создал на портале Change.org петицию с требованием освободить Устинова, которую подписали уже более 80 тысяч человек.

"Я думаю, что это дело полностью сфабриковано. Я считаю, что это произвол и чудовищное беззаконие. И нам важно вместе обратить внимание властей на то, что мы на такую несправедливость и самосуд не согласны", - написал в обращении автор петиции. Кроме того, главные редакторы "Эха Москвы", "Новой газеты" и "Дождя" обратились к генпрокурору России Юрию Чайке с призывом пересмотреть приговор Устинову.

Вечером 16 сентября финальные поклоны спектаклей в МХТ им. А. П. Чехова, Театральном центре "На Страстном", Другом театре и "Сатириконе" закончились выступлениями в поддержку Устинова, которого Тверской районный суд Москвы приговорил к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, хотя сам Устинов утверждал, что вообще не участвовал в акции и оказался на месте ее проведения, ожидая друга.

Сначала силовики скрутили Павла, а потом и прибывшего на встречу его друга, который просидел в отделе полиции двое суток. О митинге оппозиции они оба ничего не знали. Однако при вынесении приговора судья пересказал показания свидетелей-омоновцев, согласно которым Устинов при задержании "дернулся и пытался скрыться", а при его задержании боец Росгвардии якобы вывихнул плечо.