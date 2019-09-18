Петицию с требованием освободить Павла Устинова подписали 80 тысяч человек

80 тысяч человек (на 9 мск) подписали петицию с требование освободить Павла Устинова, осужденного на три с половиной года в колонии за "применение насилия в отношении сотрудника Росгвардии" на акции протеста 3 августа в Москве.

"Я думаю, что это дело полностью сфабриковано. Я считаю, что это произвол и чудовищное беззаконие. И нам важно вместе обратить внимание властей на то, что мы на такую несправедливость и самосуд не согласны", – написал в петиции актер Александр Паль.

Ранее он организовал в соцсетях флешмоб в поддержку Устинова.

16 сентября Устинова приговорили к трем с половиной годам лишения свободы за "применение насилия в отношении сотрудника Росгвардии" на акции протеста 3 августа в Москве. Сам Устинов вину не признал.

Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что президент не может влиять на решение судов, в том числе по делу Павла Устинова, у актера есть возможность подать апелляцию на приговор. "Безусловно, президент в курсе и получает информацию по всему, но он также не может влиять на решение суда. Это невозможно", – уточнил Дмитрий Песков​.

Накануне священники Русской православной церкви подписали открытое письмо с призывом пересмотреть приговоры фигурантам "московского дела". Текст письма опубликован на сайте издания "Православие и мир". На момент публикации под обращением стояло 52 фамилии – настоятели храмов из России, Беларуси, Украины и других зарубежных епархий РПЦ, от Мадрида до Гонконга. Сбор подписей продолжается.

Авторы письма особо выделили приговор Константину Котову, осужденному на 4 года лишения свободы по "дадинской" статье – за "неоднократные нарушения правил проведения митингов". Среди изъятых при обыске в квартире Котова вещественных доказательств был самодельный плакат со словами убитого 29 лет назад протоиерея Александра Меня "Милосердие – то, к чему мы призываем".

За освобождение Котова также подписывают петицию. На момент публикации за нее проголосовали почти 75 тысяч человек.

Сценаристы сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс выступили против политических репрессий в России, подписав открытое письмо, составленное группой поддержки гражданского общества Михаила Ходорковского. К ним присоединились около сотни европейских и американских кинодеятелей и писателей, пишет издание "The Moscow Times".

Под документом оставили подписи 77 общественных деятелей, в том числе британский актер и писатель Стивен Фрай, лауреат Нобелевской премии Герта Мюллер, а также бывшие лидеры Ирландии, Литвы и Болгарии. "Мы, жители свободного мира, обеспокоенные будущим мировой демократии, с тревогой следим за событиями, разворачивающимися в Москве и других российских городах на протяжении последнего месяца. Граждане России всего лишь требуют от своего правительства прав, которые мы, жители свободного мира, принимаем как данность", – сообщается в открытом обращении, авторы которого призывают всех, кому "небезразлична демократия и права человека, остановить беззакония, творимые режимом" Путина.