Российские пограничники задержали в Японском море более 80 граждан КНДР

Российские пограничники, занимающиеся охраной морских биологических ресурсов, задержали более 80 граждан Северной Кореи, занимавшихся браконьерством, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. При этом три российских пограничника получили ранения.

Задержаны также две шхуны. Инцидент произошел в районе банки Кито-Ямато в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море.

В ФСБ ранее рассказали, что российские пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерским промыслом. Экипаж одной из шхун численностью в 45 человек совершил вооруженное нападение на работников пограничной службы. Три пограничника получили ранения в результате обстрела их катера, сообщает телеканал "Звезда".

Задержанные шхуны конвоируют в Находку.

Между тем в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах КНДР в Москве Зин Чжон Хеп. Встреча в министерстве продлилась 1 час 15 минут. С прессой северокорейский дипломат не стал общаться.

В 2019 году Росрыболовство не выдавало северокорейским рыбакам рыболовных билетов на промысел кальмара и других биоресурсов, однако российские пограничники ежедневно задерживают рыболовецкие суда из КНДР. Если в 2017 году в водах Японского моря были задержаны 863 рыбака из КНДР, то за 8,5 месяцев этого года - уже почти 3 тысячи.

Северокорейские лодки находятся за пределами территориальных вод, но в границах особой экономической зоны России. Ходить здесь иностранным судам можно, но вести нелегальный промысел категорически запрещено. Ситуацию усугубил недавний тайфун "Линлин". По закону в случае шторма иностранные корабли могут укрываться от него вблизи российских берегов, но потом обязаны покинуть эти воды. Северокорейские суда, пользуясь этим, после тайфуна остались на промысел.

По словам президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгия Мартынова, северокорейские рыбаки наносят большой экологический ущерб Приморскому краю. Они ведут свой промысел запрещенными в РФ дрифтерными сетями, в которые попадает "не только кальмар, но и вообще все живое". После использования эти одноразовые сети топят камнями или просто бросают в море. Полиэстерол, из которого они сделаны, разлагается 200 лет. В сетях запутываются краснокнижные животные. Сети также наматываются на винты судов.

Кроме того, северокорейские суда не отвечают санитарным требованиям, фактически весь мусор они выкидывают за борт, отметил Мартынов. В связи с этим Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья обращалась к директору ФСБ РФ Александру Бортникову и главе МИД Сергею Лаврову.