На предвыборном митинге президента Афганистана произошел взрыв: погибли 24 человека

Террорист-смертник устроил взрыв на предвыборном митинге в Афганистане, в котором принимал участие баллотирующийся на второй срок президент страны Ашраф Гани, сообщает Reuters. По данным агентства, атаке подвергся митинг в городе Чарикар, административном центре провинции Парван.

«Среди погибших есть женщины и дети, большинство жертв, по всей видимости, гражданские лица», — сообщил Reuters главврач больницы в Чарикаре Абдул Касим Сангин.

По данным местных властей, в результате взрыва погибли как минимум 24 человека, еще 31 человек получил ранения.

Ни одна из террористических групп пока не взяла на себя ответственность за организацию теракта.