В аэропортах Беларуси пассажиров перед полетом будут досматривать милиционеры

В Беларуси с 16 сентября меняется порядок досмотра пассажиров в аэропортах. Соответствующие изменения внесены постановлением Минтранспорта и МВД от 26 июля 2019 года № 43/204 в Инструкцию о порядке осуществления досмотра в целях обеспечения авиационной безопасности.

Предполетный досмотр в аэропортах сотрудники подразделений авиационной безопасности теперь проводят вместе с милиционерами.

Если в пункте досмотра будут обнаружены взрывоопасные вещества, то работники подразделений авиабезопасности не имеют права самостоятельно обезвреживать эти вещества — они должны немедленно уведомить о находке сотрудников органов внутренних дел.

С 16 сентября электронные приборы и устройства, фото- и видеоаппаратуру, персональные компьютеры и ноутбуки, электронные книги, планшетные компьютеры, мобильные телефоны нужно извлекать из ручной клади и класть в лотки (корзины) отдельно от другой ручной клади. А затем ставить эти лотки на транспортер рентгенотелевизионного интроскопа для проверки аппаратуры и гаджетов с помощью технических средств.

Кроме того, пассажирам запрещено перевозить на борту самолета в зарегистрированном багаже и багажных отсеках электронные сигареты (включая электронные сигары, трубки, другие испарители для личного пользования), содержащие батареи, которые должны быть защищены от случайной активации.

Электронные сигареты можно провозить с соблюдением требуемых условий в числе вещей, которые находятся непосредственно при пассажирах.

Кроме того, разрешено перевозить в зарегистрированном багаже в грузовых (багажных) отсеках самолета с изолированным доступом пассажиров к багажу во время полета медицинский термометр, который содержит ртуть, в стандартном футляре — один на пассажира.