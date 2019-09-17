В новосибирском центре вирусологии произошёл взрыв

В российском государственном научном центре вирусологии "Вектор" вблизи Новосибирска произошёл взрыв. Этот научный центр располагает одной из самых полных в мире коллекций опасных вирусов, в том числе оспы и лихорадки Эбола.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, на пятом этаже шестиэтажного лабораторного корпуса при ремонтных работах взорвался газовый баллон, после чего возник пожар на площади в 30 квадратных метров. Огонь ликвидирован. Пострадал один рабочий. С ожогами второй и третьей степени он доставлен в больницу.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в помещении, где произошел взрыв, не было биологически опасных веществ. При этом в здании научного центра выбиты все стёкла.

В свою очередь мэр наукограда Кольцово, где расположен "Вектор", заявил, что на момент ремонта лабораторный корпус по назначению не использовался. Николай Красников уточнил, что взрыв произошёл при подготовке к покрасочным работам, и также заверил, что угрозы биологической опасности нет.

Государственный научный центр "Вектор" был основан в 1974 году. Он является одним из крупнейших в России научно-производственных комплексов, ведущих фундаментальные исследования в области естественных наук. В 1970–1980-е годы в центре велась разработка биологического и бактериологического оружия, а также средств защиты от него.

Также на "Векторе" собрана уникальная коллекция культур микроорганизмов – в частности, это одно из двух мест в мире, где хранится вирус оспы. В центре хранится и вирус лихорадки Эбола. Сейчас "Вектор" входит в структуру Роспотребнадзора.