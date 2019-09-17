СМИ: Убийца чеченца в Берлине был из структур российского МВД

"Немецким следователям известна настоящая личность человека, убившего гражданина Грузии в берлинском районе Моабит. Она указывает на связь с Россией", - пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

"Многое указывает на то, что убийца близок к российскому госаппарату", - заявил в разговоре с изданием депутат бундестага от партии ХДС Патрик Зенсбург. В качестве косвенных доказательств он назвал "фальшивые документы" и "первые сведения о биографии преступника". Зенсбург, будучи членом Парламентской комиссии бундестага по контролю за деятельностью спецслужб, непосредственно осведомлен о деле", - говорится в статье.

"По данным издания Der Spiegel, американские ведомства проинформировали немцев о настоящей личности мужчины. Гражданин России якобы является "членом одной из структур российского министерства внутренних дел". До 2016 года в подчинении этого министерства находились так называемые "внутренние войска", полувоенная структура, а также спецподразделения полиции ОМОН и СОБР. Кроме того, предполагаемый убийца уже якобы сидел в российской тюрьме за убийство", - передает журналистка Клаудиа фон Зальцен.

В паспорте задержанного мужчины значится имя Вадим Соколов, однако человека с таким именем и указанной датой рождения не существует. Так как пограничный контроль в России находится в ведении ФСБ, команда сайта журналистских расследований Bellingcat пришла к выводу, что убийца выехал из страны либо с согласия российских властей - либо его данные были удалены из официальной базы после ареста.

"Расследованием дела сейчас занимается берлинская прокуратура, но скоро это может измениться. "Если увеличатся признаки причастности российского государственного аппарата, делом придется заняться генеральной прокуратуре", - сказал Зенсбург.

"Немецкое правительство, отказывающееся высказать свое мнение относительно ситуации, (...) подвергается тем временем критике со стороны оппозиции. Федеральное правительство следует "неясной стратегии коммуникации", заявил депутат от партии зеленых Константин фон Нотц".

"Тем не менее, сдержанность федерального правительства в Берлине объясняется также и тем, что инцидент может иметь масштабные последствия для российско-германских отношений", - пишет Der Tagesspiegel.