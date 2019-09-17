Российский актёр получил 3,5 года колонии за участие в протестах

Тверской суд Москвы приговорил Павла Устинова, обвиняемого в применении насилия к сотруднику Росгвардии на протестной акции 3 августа, к трем годам и шести месяцам колонии общего режима. Прокуратура просила приговорить его к шести годам.

Устинов обвинялся по статье о причинении вреда здоровью представителя власти, опасного для его жизни (часть 2 статьи 318 УК РФ). По версии следствия, молодой человек оказывал активное сопротивление задерживающему его омоновцу и вывихнул тому плечо.

Сам он вину не признавал и настаивал на том, что не участвовал в акции протеста. "Я стоял в стороне, в одной руке у меня был телефон, в другой наушники, меня заломили, начали бить специальными средствами, я не сопротивлялся ни разу", - рассказывал Устинов в суде.

По его словам, на Пушкинской, где произошло задержание, у него была назначена встреча с другом, с которым он собирался обсудить подработку.

23-летний Устинов - начинающий актер, снимался в сериале у американского режиссера и фильме Федора Бондарчука "Пассажир".

12 сентября в суд, где рассматривалось дело Устинова, пришел народный артист России, руководитель московского театра "Сатирикон" Константин Райкин. "Я лично знаю Устинова, он учился на артиста в моем классе. Я могу за него поручиться и готов его поддержать", - говорил он ТАСС.

Позже Райкин записал видеообращение в поддержку Устинова.

"Я бы хотел, чтобы суд очень подробно разобрался в этой ситуации, я бы всех просил обратить на это внимание. Я бы хотел, чтобы человеку не ломали судьбу, не ломали жизнь. Я совершенно уверен, что он ни в чем не виноват, он абсолютно надежный, спокойный человек. Это недоразумение может окончиться трагически, я прошу всех помочь и сделать все, чтобы этого не случилось", - заявил актер.

"За шлагбаумом власти"

В понедельник на оглашение приговора по делу Устинова пришли десятки человек. Большинство из них не пустили в суд - по словам родственников обвиняемого, представители суда объясняли это тем, что туда уже прошло более ста человек и больше в зале не поместится.

В результате некоторое время на заседание не могли пройти мать Устинова, его сестра и его девушка. В итоге их все же пропустили, но многие друзья и однокурсники обвиняемого так и остались на улице. "Оказались за шлагбаумом власти", - описала ситуацию мать Устинова.

На самом заседании возникла еще одна заминка - Илья Яшин, пришедший в суд поддержать обвиняемого, сфотографировал на телефон судью Криворучко. Приставы заставили его удалить фотографию.

Суть обвинений

Потерпевший - боец ОМОН Александр Сергеевич Лягин. Как заявила в ходе разбирательства прокурор, 3 августа в 15:30, занимаясь защитой общественного порядка, он оказался у дома 18 корпус 1 по Тверской улице, где увидел Устинова, "который был активным участником митинга".

Действуя в соответствии со своими полномочиями, Лягин "стал осуществлять мероприятия по задержанию" и взял Устинова левой рукой за правый локоть. Устинов же, "имея умысел на причинение вреда здоровью, оказал тянущее воздействие на плечевой сустав левой руки Лягина".

Таким образом, по мнению обвинения, Устинов "унизил честь и профессиональное достоинство" Лягина, а также "причинил ему нравственные страдания и телесные повреждения".

Прокуратура просила приговорить Устинова к шести годам колонии.

Сам Лягин на допросе в суде заявил, что решил задержать Устинова, поскольку тот выкрикивал оскорбительные лозунги в сторону власти. Отвечая на вопрос прокурора, о каких лозунгах речь, он сказал: "Есть такие лозунги, которые я здесь не рискну произнести. Ну скажем, "Путин вор", "Позор" и так далее".

По словам Лягина, при задержании Устинов "активно пытался освободиться от захвата" и совершил движение корпусом, после которого росгвардеец почувствовал "щелчок в плече и небольшую боль". После задержания Устинова Лягин обратился за медпомощью и был направлен в больницу.

По словам омоновца, около трех недель он проходил лечение в госпитале Росгвардии и до сих пор находится на больничном.

Что доказывает видео

В суде было показано видео задержания Устинова, на котором видно, как молодой человек пытается вырваться, а потом его валят на землю и бьют дубинками. Это видео ранее публиковала сестра Устинова. Как обращала внимание защита подсудимого, на нем видно только сам момент задержания.

Свидетели защиты и сам Устинов в ходе слушаний утверждали, что тот не выкрикивал никаких лозунгов и даже не видел, что к нему приближаются сотрудники Росгвардии, потому что смотрел в телефон.

"На видео я усматриваю нападение четверых сотрудников ОМОН на моего подзащитного", - замечал адвокат Дмитрий Чешков. Он обращал внимание на то, что руки у Устинова были заняты и ударов росгвардейцам он не наносил.

"Я пытался сохранить равновесие, поднять руки и сказать спокойно: "Я в митинге не участвую". Меня избили, положили на землю и увели в автозак - причем Александр [Лягин сделал это] самостоятельно. Я не представляю, как можно, если рука отвисла, спокойно человека поднять, заломать, увести", - говорил Устинов.

Защита Устинова просила показать в суде видео, на которых есть моменты, предшествующие его задержанию, но против этого возражал прокурор и судья с ним согласился.

После того, как судья Криворучко дважды отказался смотреть другие видеозаписи, адвокат Устинова попросил его отвода: "Ваша честь, я считаю, незаконно отказано в удовлетворении ходатайства о приобщении видеозаписей на двух компакт-дисках. При таких обстоятельствах заявить отвод - не только право, но и обязанность адвоката". Судья оснований для своего отвода не нашел.

В приговоре сказано, что в итоге действия росгвардейцев были проверены и признаны законными. Также в приговоре сказано, что Устинов был задержан за "нарушение общественного порядка", а про удары дубинками, говорится, что тем самым его "сопротивление было подавлено".

К показаниям свидетелей защиты, которые говорили, что Устинов ничего не скандировал и просто стоял в том же месте, где проходил митинг, а при задержании потерял равновесие, что и было принято за сопротивление, суд отнесся критично, поскольку они противоречат показаниям росгвардейцев, которые выстроены логично.

По мнению судьи, показания Устинова тоже нельзя признать достоверными, так как они опровергаются материалами дела.