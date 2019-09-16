СМИ: РФ и Беларусь готовятся создать конфедеративное государство в рамках экономического объединения

"Коммерсант" ознакомился с программой экономической интеграции России и Беларуси, которая рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.

Речь идет как минимум о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей. Такая степень интеграции позволяет предположить, что на уровне экономик речь идет о создании конфедеративного государства. Однако степень равноправия сторон при этом неизвестна.

6 сентября премьер-министры РФ и Беларуси Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали положения "Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства". Переговоры по программе на президентском и правительственном уровне шли с весны 2019 года, и президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно давал понять, что речь идет о достаточно серьезных шагах двух государств. При этом проект программы интеграции не публиковался, публичная часть переговоров в 2019 году в основном вращалась вокруг частных вопросов, в том числе компенсации Москвой Минску потерь от загрязнения нефти в системе "Транснефти" в апреле и "налогового маневра" РФ в нефтяной отрасли.

Между тем речь идет о довольно радикальном проекте: это частичная экономическая интеграция, аналогичная конфедеративным или даже федеративным государствам. При реализации плана к 2021 году речь идет о поглощении экономики Беларуси экономикой России на уровне управления. Большая часть планов сторон заключается в представлении друг другу к 1 ноября 2019 года предложений по "дорожным картам" объединения экономик, подготовке законодательных шагов по интеграции к концу 2020 года, в большинстве случаев - начале работы в объединенном режиме с 1 января 2021 года.

Предполагается, что в Союзном государстве России и Беларуси к 1 апреля 2021 года будет принят единый Налоговый кодекс. Сказать, с какого года он вступит в силу, точно невозможно, однако можно предположить, что это произойдет в 2022 году. Документ не содержит конкретных договоренностей о судьбе "единого" бюджета Союзного государства, и не позволяет понять, повлечет ли это какие-либо изменения налогов для России. Кроме того, государства будут вести единую таможенную и энергополитику: документ прямо предполагает создание "единого регулятора" рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии. При этом белорусская сторона уже после согласования документа заявляла о том, что продолжит добиваться от РФ нефтегазовых компенсаций.

Об объединении эмиссионных банков и единой валюте речи в документе не идет, но о гармонизации макроэкономической политики, унификации валютного контроля, объединении платежных систем и, по крайней мере отчасти, едином режиме защиты инвестиций центробанки и минфины двух стран намерены договориться. ЦБ России и Нацбанк Беларуси также должны с 2021 года работать в рамках межгосударственного договора о единых принципах банковского и финансового надзора. Наконец, стороны договорились о единых принципах "специальных экономических мер": в РФ их чаще именуют контрсанкциями, нередко подозревая содействие Беларуси в их обходе.

Кроме того, к 1 ноября 2019 года российское и белорусское министерства экономики должны создать "дорожную карту", объединяющую отраслевое регулирование. Предполагается "гармонизировать" топливно-энергетический комплекс, "промышленную политику", режим госрегулирования агрорынков, торговли, транспорта и связи, антимонопольную политику, режим защиты потребителей.

Также к 2021 году ожидается взаимный единый доступ к госзакупкам, единая система учета собственности и унификация хозяйственного законодательства, под которым может пониматься унификация Гражданских кодексов: будет вестись работа над Основами гражданского законодательства Союзного государства. С января 2022 года два государства в рамках Союзного государства также намерены вести "согласованную политику" на рынке труда и в сфере соцзащиты, однако в последнем случае обещано лишь "сближение уровня" соцгарантий и в будущем - "равные права" граждан двух стран.

Сферы обороны, госбезопасности, суда, правоохраны и МВД, образования, здравоохранения, науки и госуправления в программе не оговорены, как и полномочия исполнительной власти Союзного государства. По крайней мере до 2022 года говорить о фактическом объединении двух стран нельзя - в документе идет речь только об экономической интеграции. Кроме того, почти невозможно говорить и о равноправии сторон: опережающее развитие инфраструктуры РФ по сравнению с белорусской очевидно, и главный риск для российской экономики от неравновесной интеграции - открывающаяся "под интеграционные нужды" возможность пересмотра условий развития экономики. Насколько оправдан такой риск в связи с интеграцией, станет ясно в ходе переговоров.