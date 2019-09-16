ВИДЕО: в Кемерово открыли сквер на месте сгоревшей "Зимней вишни"

В Кемерово на месте сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" открыли парк. Он получил название "Сквер ангелов".

В память о погибших в парке высажены 60 сосен — по числу жертв пожара. Там также есть фонтан, музыкальная ротонда и православная часовня.

"Наша задача была открыть не место скорби, а силы. Здесь высажено все, что растет на территории Кузбасса. Озера и реки мы воссоздать не смогли, но они отображены в виде фонтанов", — заявил [губернатор Кемеровской области Сергей] Цивилев.

Пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Из 60 погибших в результате пожара 37 были детьми.

Первоначально открытие сквера было запланировано на сентябрь 2018 года, но его несколько раз откладывали из-за продолжавшихся работ по сносу остатков здания.