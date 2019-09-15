Экоактивисты призывают к всемирной забастовке в защиту климата 20 сентября

Протесты под девизом Fridays For Future планируются в 129 странах. Активисты напоминают о целях Парижского соглашения. Социологи отмечают готовность немцев изменить привычки ради защиты климата.

Сторонники молодежного движения "Пятницы ради будущего" (Fridays For Future), призывающего к защите климата, намерены 20 сентября устроить глобальную протестную акцию. Мероприятия ожидаются более чем в 2000 городах в 129 странах мира, следует из списка, опубликованного на сайте движения в воскресенье, 15 сентября.

В частности, в Германии запланировано более 400 акций и демонстраций, которые, по замыслу организаторов, охватят десятки городов. Ранее экоактивисты призвали отказаться от производства в ФРГ электроэнергии с помощью угля до 2030 года, сократить выбросы парниковых газов до нуля к 2035 году, а также полностью перейти на получение энергии из возобновляемых источников к этому сроку. Кроме того, в Германии следует еще до конца текущего года ввести экологический налог на выбросы парниковых газов, считают активисты.

Свыше полумиллиона человек присоединялись в ФРГ к прежним глобальным акциям

Первая подобная всемирная забастовка состоялась в марте текущего года. Тогда в немецких городах к ней присоединились около 300 тысяч человек. Следующую глобальную акцию двумя месяцами позже поддержали порядка 350 тысяч протестующих в Германии.

Участники будущей забастовки особо выделяют необходимость выполнять Парижское соглашение по климату, заключенное в 2015 году. Оно ставит цель ограничить глобальное потепление к концу века двумя градусами по Цельсию.

Акции против изменения климата под девизом "Пятницы ради будущего" начались в августе 2018 года. Всего за несколько месяцев климатические протесты переросли в глобальное молодежное движение. Ставшая их инициатором шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг в середине августа прибыла в США, чтобы принять участие в сентябрьском саммите ООН по климату и в декабрьской Всемирной конференции по защите климата в чилийском Сантьяго.

Многие немцы готовы платить за защиту климата

Между тем около половины немцев убеждены, что политики уделяют недостаточно внимания теме защиты климата. Это следует из данных опроса института общественного мнения Emnid, проведенного для издания Bild am Sonntag. Такой точки зрения придерживаются 48 процентов респондентов.

При этом многие из опрошенных немцев готовы пойти на дополнительные финансовые расходы ради защиты климата. Так, две трети (68 процентов) мясоедов подчеркнули, что они готовы больше платить за него. Почти столько же участников опроса готовы принять рост цен на электричество и увеличение расходов на отопление (67 и 63 процента соответственно).

Однако заметно меньше (57 процентов) респондентов могут смириться с повышением цен на газ. Кроме того, менее половины (48 процентов) опрошенных готовы платить больше за авиаперелеты, и лишь треть (38 процентов) немцев согласны на возможное увеличение стоимости речных и морских круизов.

При этом жители Германии не ставят защиту климата на первое место среди тем, обойденных вниманием политиков. Участники опроса считают, что в еще большей степени внимания заслуживают образование (69 процентов), здравоохранение (66 процентов), пенсионное обеспечение (62 процента), а также рынок жилой недвижимости (57 процентов) и преступность (49 процентов).