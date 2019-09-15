Папа Франциск приветствует обмен пленными между Украиной и Россией

После обмена освобожденные смогли обнять близких, заявил понтифик. Глава Святого престола помолился за скорейшее прекращение конфликта на востоке Украины.

Папа римский Франциск приветствует состоявшийся неделей ранее обмен пленными между Москвой и Киевом. Благодаря этому освобожденные "смогли заключить своих любимых в объятия", заявил понтифик во время молитвы на площади Святого Петра в воскресенье, 15 сентября. В то же время глава Святого престола помолился "за скорейшее прекращение конфликта и продолжительный мир на востоке Украины".

Украина и Россия 7 сентября обменялись заключенными по формуле 35 на 35. В Киев прибыли 24 украинских моряка, задержанные российской береговой охраной около Керченского пролива неподалеку от аннексированного Россией Крыма, а также 11 политзаключенных, включая режиссера Олега Сенцова. Украинцев в аэропорту встречали родственники, президент Украины Владимир Зеленский и другие официальные лица.

Обмен уже одобрили ряд стран, а также высокопоставленные представители Евросоюза и других организаций.

Аннексия Крыма и самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР"

Россия в марте 2014 года аннексировала украинский полуостров Крым и считает его своей территорией. Киев и подавляющее большинство стран мира аннексию украинской территории не признают. Вскоре после аннексии Крыма США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций в отношении России.

В апреле-мае того же года в украинском регионе Донбасс при поддержке Москвы были незаконно провозглашены псевдогосударственные образования - "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика". Санкции в отношении России были расширены из-за поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины и поставок им оружия.

Киев, со своей стороны, начал военные действия против вооруженных сепаратистов. По оценке Организации Объединенных Наций, за годы конфликта в Донбассе погибли около 13 тысяч человек, а более полутора миллиона жителей были вынуждены покинуть регион.