Кэмерон: "Джонсон не верил в брексит и поддержал его ради карьеры"

Борис Джонсон не верил в брексит во время кампании по подготовке референдума 2016 года и поддержал евроскептиков только из-за своих политических амбиций, утверждает в своих мемуарах бывший премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон.

В опубликованных в газете Sunday Times фрагментах новой книги Кэмерон также называет члена кабинета министров Майкла Гоува (отвечающего сейчас за подготовку к брекситу) "оголтелым фараджистом", то есть сторонником Найджела Фараджа - одного из зачинщиков кампании за выход из Евросоюза, бывшего лидера Партии независимости Соединенного королевства (UKIP), а ныне лидера партии "Брексит".

Эта пара, Гоув и Джонсон, превратилась в "послов эпохи популизма, изобилующей враньем и очернением всего", пишет Кэмерон.

Он также обвиняет Гоува в вероломстве, как по отношению к нему самому, так и к Борису Джонсону.

"Одно его качество проявилось ярче всех прочих: вероломство. Вероломство по отношению ко мне, а позже и к Борису", - пишет Кэмерон, запустивший во время своего премьерства референдум по вопросу о членстве Британии в Евросоюзе, поскольку это обещание содержалось в предвыборном манифесте Консервативной партии.

Сам Кэмерон активно поддерживал кампанию за сохранение членства и ушел с поста премьер-министра сразу после того, как стали известны результаты плебисцита, на котором 52% проголосовавших высказались за то, чтобы выйти из ЕС, и 48% - за то, чтобы остаться.

Как пишет в мемуарах бывший премьер-министр, когда Джонсон решал, какую кампанию ему поддержать - "Уйти" или "Остаться" - его волновало только то, что будет лучше для его собственной политической карьеры.

"Кто бы из высокопоставленных членов тори ни возглавил сторону за брексит, столь мощно заряженную духом патриотизма, независимости и романтики, тот сразу стал бы партийным любимчиком, - полагает Кэмерон. - Он [Джонсон] не хотел рисковать и дать возможность какому-то другому заметному политику - в частности, Майклу Гоуву - получить эту корону".

"Я пришел к выводу, что он [Борис Джонсон] сделал ставку на исход, в который сам не верил, только ради своей политической карьеры", - пишет Кэмерон.

По словам бывшего премьер-министра, Джонсон во время агитирования за выход из Евросоюза в частном порядке поднимал вопрос о возможности проведения второго референдума, после новых переговоров с ЕС.

Кэмерон также обрушился на Джонсона за то, что перед референдумом 2016 года тот разъезжал по стране на агитационном автобусе, на котором было написано, что выход из ЕС принесет британской Национальной службе здравоохранения еженедельно дополнительных 350 млн фунтов стерлингов - заявление, позднее доказавшее свою несостоятельность.

"Борис поехал на этом автобусе по стране, а правду дома забыл", - пишет Кэмерон.

По поводу позиции Майкла Гоува Кэмерон отмечает следующее: "Я не мог поверить своим глазам. Либерально мыслящий, взвешенный тори-интеллектуал Гоув превратился в оголтелого фараджиста, грозящего тем, что всё население Турции собирается перебраться в Британию".

Перед проведением референдума 2016 года Майкл Гоув действительно заявлял, что Турция и еще четыре страны могут войти в ЕС к 2020 году, что приведет к росту населения Британии до 5,23 млн человек к 2030 году.

Но больше всего Кэмерона потрясло поведение Прити Пател, бывшей в то время министром по делам занятости, а ныне возглавляющей министерство внутренних дел.

"Она пользовалась каждым заявлением, интервью, лекцией, чтобы нанести удар правительству по вопросу об иммиграции, несмотря на то, что сама была частью этого правительства. Я же оказался в безвыходном положении: уволить ее я не мог, поскольку тогда бы получилось, что она пострадала за брексит", - пишет бывший премьер.

Нынешний премьер-министр Борис Джонсон, как и Майкл Гоув и Прити Пател, пока не отреагировали на разоблачения Дэвида Кэмерона.

В опубликованном в субботу интервью газете Times Кэмерон признался, что чувствует себя крайне депрессивно по поводу проведенного в 2016 году референдума, понимая, что некоторые люди его никогда за это не простят.

Вместе с тем он оправдывает свое решение его провести, говоря, что вопрос по поводу Евросоюза должен был быть решен.

В то же время Борис Джонсон в интервью таблоиду Mail on Sunday заявил, что если он не сможет договориться с ЕС о новых условиях выхода к 31 октября, то Британия все равно сбросит с себя "эти путы", как он выразился, как это сделал в Хэллоуин персонаж комикса "Невероятный Халк".

"Халк всегда убегает, как бы крепко он не был привязан, и именно так и случится с нашей страной. Мы выйдем 31 октября, мы это сделаем", - сказал он в интервью газете.

На наступающей неделе Джонсон должен встретиться с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Люксембурге для дальнейших переговоров по поводу условий выхода Британии из ЕС.