Глава "русского экзархата" архиепископ Иоанн перешел в РПЦ

После решения Константинопольского патриархата о роспуске "русского экзархата" в ноябре 2018 года в Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе заявили, что будут определять свою судьбу самостоятельно.

Глава Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе архиепископ Иоанн (Реннето) перешел под юрисдикцию Русской православной церкви. О решении Священного Синода РПЦ ответить согласием на соответствующее обращение архиепископа и принять его с титулом "Дубнинский", а также всех желающих последовать за ним клириков и приходы в состав Московского Патриархата пресс-служба РПЦ сообщила на своем сайте в субботу, 14 сентября.

В ближайшее время состоится собрание представителей приходов архиепископии, желающих перейти в РПЦ, после которого патриарху Кириллу и Священному Синоду РПЦ будут направлены их предложения относительно канонической формы их организации, указывается далее в сообщении. Обращение с просьбой о принятии его и готовых последовать за ним клириков и приходы в состав РПЦ архиепископ Иоанн направил в Священный Синод РПЦ ранее в тот же день.

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе и Московский патриархат

Русский экзархат, или Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе, объединил приходы церквей русских эмигрантов после революции 1917 года. Его центр находится в Париже. В 1931 году экзархат официально вышел из юрисдикции РПЦ, а возглавлявший его архиепископ Евлогий получил от патриарха Константинопольского титул патриаршего экзарха.

В 1944 году Евлогий предпринял попытку вернуться в юрисдикцию Московского патриархата РПЦ, с тех пор статус экзархата оставался неопределенным.

В 1999 году патриарх Варфоломей своим томосом (указом) закрепил за объединением приходов русской православной церкви в странах Западной Европы статус экзархата Вселенского патриархата, признавая тем самым, что экзархат находится в юрисдикции Константинополя.

Решение Константинополя упразднить экзархат

В ноябре 2018 года Синод Константинопольской церкви принял решение упразднить Архиепископию русских православных церквей в Западной Европе и интегрировать ее приходы в митрополии Вселенского патриархата. Однако руководство экзархата отказалось выполнять требование патриарха Варфоломея, указав, что решение о самороспуске уполномочена принимать только Генеральная ассамблея экзархата.

7 сентября 2019 года в Париже на общем собрании представителей приходов архиепископии большинство из них выразили желание перейти под юрисдикцию РПЦ, однако по итогам голосования не набралось необходимой для принятия этого решения квоты в две трети голосов. После этого в Московском патриархате заявили о готовности принимать общины, желающие перейти под его управление, в индивидуальном порядке.

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе включает 65 приходов, 11 действующих церквей, два монастыря и семь скитов во Франции, Германии, Великобритании, Италии, Испании, Нидерландах, Бельгии, Дании, Швеции и Норвегии.