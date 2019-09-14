Президент США сообщил о гибели сына Осамы бин Ладена

Хамза бин Ладен, сын бывшего лидера террористической группировки "Аль-Кайда" Осамы бин Ладена, руководивший действиями исламистов, был убит в результате контртеррористической операции, проведенной Соединенными Штатами. Об этом говорится в заявлении президента Дональда Трампа, которое было опубликовано Белым домом в субботу утром.

В Белом доме сообщили, что операция прошла в регионе Афганистана и Пакистана. "Потеря Хамзы бин Ладена лишила “Аль-Кайду”… символической связи с его отцом", - говорится в заявлении президента Трампа. В США считают, что убийство бин Ладена-младшего нанесло урон важным для группировки планам.

Впервые о гибели сына бин Ладена в начале августа сообщила газета New York Times и телеканал NBC News. Тогда журналисты писали, что сын и наследник основателя "Аль-Кайды" Усамы бин Ладена, предположительно, погиб в результате операции, которая осуществлялась при поддержке США.

Хамзе бин Ладену было около 30 лет.