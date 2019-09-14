Зеленский наложил вето на новый Избирательный кодекс Украины

Зеленский вернул кодекс в украинский парламент для повторного рассмотрения. Президент указал, что ряд положений документа, принятого Верховной радой восьмого созыва, не соответствуют конституции.

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на Избирательный кодекс, принятый парламентом страны предыдущего созыва. О соответствующем решении главы государства стало известно в субботу, 14 сентября. "Возвращаю со своими предложениями Избирательный кодекс Украины для повторного рассмотрения Верховной радой", — говорится в документе, опубликованном на сайте парламента.

Документ, поступивший на подпись президенту, содержит положения, которые не соответствуют украинской конституции, а также не учитывают последние изменения в избирательном законодательстве, отмечается в предложениях главы государства.

В частности, анализ кодекса "дает основания для вывода о фактическом сохранении составляющей, характерной для пропорциональной системы с закрытыми списками".

Открытые партийные списки



Проект нового Избирательного кодекса был разработан в 2015 году. Верховная рада восьмого созыва приняла документ в первом чтении в ноябре 2017 года, а во втором — в июле 2019-го. Кодекс, в частности, предполагает введение пропорциональной системы парламентских выборов по открытым спискам.

Согласно документу, каждая партия будет выдвигать два типа списков — единый список кандидатов в общегосударственном избирательном округе и списки кандидатов в соответствующих избирательных регионах, из которых будет формироваться единый список кандидатов.

Ожидалось, что закон о новом кодексе вступит в силу 1 декабря 2023 года.