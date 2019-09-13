СМИ: Медведев увлекся производством самогона

В свободное время премьер-министр РФ Дмитрий Медведев занят производством самогона, пишет "Проект" со ссылкой на три своих источника, знакомых с этой стороной жизни высокопоставленного чиновника.

Издание также опубликовало фотографию самогона, произведенного "цехом" Медведева, который ранее, как утверждали, предпринимал попытки стать итальянским виноделом. Снимок сделан за дегустацией продукта. По отзывам, самогон премьера очень качественный.

Обычно Медведев дарит самогон членам правительства и иностранным лидерам. Свидетельств того, что премьер его продает, нет, поясняет издание. На этикетку алкогольного напитка помещено изображение медведя.

Статьи по теме: Москва и Минск сняли разногласия в сотрудничестве в рамках Союзного государства

Самогоноварением премьер-министр занимается в усадьбе "Миловка" под Плесом. Один из собеседников рассказывает, что видел на этикетке бутылки маркировку "Миловская винокурня", но в официальных источниках "Проекту" не удалось обнаружить ни такого места в окрестностях Плеса, ни лицензии на производство. Зато на территории усадьбы есть несколько корпусов, напоминающих ангары (они отмечены в карте Wikimapia как зернохранилища).

Усадьба "Миловка" получила скандальную известность после расследования Алексея Навального. По словам местных жителей, премьер-министр вместе с супругой Светланой продолжают туда часто ездить. Формально усадьба по-прежнему принадлежит связанному с Медведевыми фонду "Градислава", о чем свидетельствует выписка Росреестра.

В производстве самогона Медведевым, в отличие от производства колбасок "другом Путина" и главой "Роснефти" Игорем Сечиным, из-за которых министр Алексей Улюкаев отправился в тюрьму, есть одна пикантная деталь. Дело в том, что российские власти активно борются с нелегальным производством алкоголя, и требуют регистрировать оборудование, которое может произвести 5,5 литра самогона в сутки. За владение незарегистрированным аппаратом владельцу грозит штраф.

При этом объемы производства самогона в усадьбе Медведева неизвестны.

Пресс-секретарь премьера Олег Осипов отказался отвечать на вопросы "Проекта" и отшутился на тему итальянского виноделия и домашних заготовок. "Смотрите, обычный подарочный набор это: самогон всем нашим иностранным гостям, высококлассное тосканское вино с известных виноградников всем коллегам, мясо молодых бычков от компании Мираторг. Еще все обязательно получают компот в банках", - сказал Осипов.

Напомним, винодельня в Тоскане, которой якобы владеет Медведев, тоже стала объектом для расследования Алексея Навального и его Фонда борьбы с коррупцией. А упомянутый Осиповым "компот" является, вероятно, отсылкой к медведевскому "афоризму".

"Делается все по принципу "компота": берут разную муть, чушь, собирают, если касается меня, моих знакомых людей, людей, о которых я вообще никогда не слышал, про какие-то места, где я бывал, и места, о которых я тоже никогда не слышал, собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом создают продукт и предъявляют его", - так премьер-министр прокомментировал два года назад расследования ФБК.