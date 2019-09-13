Зеленский намерен завершить конфликт в Донбассе мирным путем

На форуме "Ялтинская европейская стратегия" президент Украины затронул темы Крыма, отношений с США и пригласил иностранный бизнес в ряд проектов под свои личные гарантии.

Вооруженный конфликт в Донбассе можно завершить только путем переговоров, считает президент Украины Владимир Зеленский. "Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. Но я неоднократно говорил, что единственный путь к этому - дипломатия", - заявил Зеленский на 16-й ежегодном форуме "Ялтинская европейская стратегия", который начался в Киеве в пятницу, 13 сентября.

При этом "мощным и действенным оружием дипломатии" президент считает санкции, введенные против России другими странами из-за ситуации в Украине. Зеленский также отметил, что "осторожно относится" к вопросу возможного введения в Донбасс миротворческой миссии ООН, так как не хочет "сценария Абхазии или Приднестровья". По его словам, после размещения миротворцев ситуация там может "заморозиться".

Киев будет также "бороться за возвращение Крыма", "и не только словами", подчеркнул президент, назвав ситуацию с аннексией украинского полуострова Россией "самой сложной". "Есть несколько форматов, несколько идей, но об этом рано говорить", - продолжил Зеленский, рассуждая о решении этого вопроса.

Киев готовится к новому этапу обмена пленными

Говоря об обмене пленными с Россией, Зеленский сообщил, что украинская сторона готовит новые списки для следующего этапа.

Он также затронул тему своих отношений с президентом США Дональдом Трампом, назвав их "прекрасными". Зеленский отметил, что военная помощь Вашингтона Киеву включает помимо запланированных 250 млн долларов также еще около 140 млн долларов в рамках программы Госдепартамента США по международному военному финансированию.

Зеленский ждет иностранных инвесторов

Президент Украины пригласил иностранный бизнес принять участие в ряде проектов, пояснив, что готов предоставить свои "личные гарантии, гарантии защиты". Речь идет о проектах в сфере энергетики, инфраструктуры, "прозрачного оборота земель", пояснил Зеленский. В качестве примеров для инвестиций он назвал курорт на Черном море, горнолыжный курорт или парк развлечений.

Говоря о бизнесе, Зеленский отметил, что "мы предложили нормальные правила: монополистов больше не должно быть в Украине, у нас должен быть открытый рынок". Он выразил уверенность, что представители крупного бизнеса "нас услышат". "А если не услышат, то придется другие попытки найти, как с ними говорить", - продолжил он.

Президент также призвал к усилению борьбы с коррупцией, отметив, что "вор должен сидеть в тюрьме, а не на Мальдивах".