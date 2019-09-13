Задержанный оказался жителем Каменецкого района Брестской области. Он пояснил, что с помощью лестницы собирался преодолеть заградительный забор и контрольно-следовую полосу, чтобы переправлять в сопредельную страну различные товары.
Фиаско контрабандистов: задержаны жители белорусского приграничьяhttps://t.co/5DQGWNWr8F pic.twitter.com/1i1xy9TP8j— Госпогранкомитет Беларуси (@GpkGovBY) September 12, 2019
Подобный случай произошел и несколькими днями ранее. Трое жителей Островецкого района и их сообщники с литовской стороны натянули через границу трос, закрепив его между деревьями. Словно ниндзя забирались они по стволам с помощью снаряжения, предназначенного для подъема на железобетонные опоры.
Таким способом оборотистые граждане, как и нарушитель из Каменецкого района, намеревались перебрасывать через границу контрабандный груз. Однако и их затея потерпела фиаско.
Мужчины будут привлечены к административной ответственности по ст.ст. 23.29, 23.30 (незаконное пересечение госграницы, нарушение пограничного режима) КоАП Беларуси.