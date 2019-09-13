Эдвард Сноуден назвал условия для участия в суде в США

Экс-сотрудник АНБ, получивший убежище в России, хочет быть уверен, что присяжные изучат обнародованные им материалы о программе слежки агентства и выслушают мотивы разоблачителя.

Разоблачитель и бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США (АНБ) Эдвард Сноуден не исключил возможности предстать перед судом на родине. Однако это произойдет лишь при условии, что он сможет рассказать присяжным, почему передал журналистам засекреченные материалы о деятельности АНБ, заявил Сноуден в телефонном интервью некоммерческой медиаорганизации NPR в четверг, 12 сентября. Кроме того, он должен быть уверен, что присяжные смогут изучить обнародованные им материалы, подчеркнул разоблачитель.

"Справедливый суд невозможен без раскрытия информации", - отметил экс-сотрудник АНБ. Возвращение в Соединенные Штаты только ради получения приговора послужит неправильным примером для людей, оказавшихся в подобной ситуации, добавил он. По его словам, "никто не становится разоблачителем по собственному желанию".

Экс-агент признал попытки спецслужб РФ склонить его к сотрудничеству

Сноуден, живущий в России более 6 лет, признал, что российские спецслужбы пытались склонить его к сотрудничеству вскоре после прибытия, однако он отверг это предложение. В ином случае разоблачитель, по своим собственным словам, смог бы покинуть аэропорт "в первый же день на лимузине" и жить "во дворце". Экс-сотрудник АНБ подчеркнул, что до прибытия в Москву "уничтожил собственный доступ ко всем засекреченным материалам, переданным журналистам", так как "не знал, что произойдет дальше".

Кроме того, 36-летний разоблачитель выразил тревогу продолжающимся широкомасштабным сбором личных данных, особо выделив возможности "умной" домашней техники. По словам Сноудена, от пользователей "намеренно скрывают", куда поступают личные данные, собираемые "вашими холодильниками, телефонами и правительством".

Сноуден искал убежище почти в трех десятках стран

В июне 2013 года Эдвард Сноуден передал журналистам газет The Washington Post и The Guardian информацию о масштабной слежке, которой занимается Агентство национальной безопасности США. Через некоторое время разоблачитель вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где, по его собственным словам, 40 дней находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.

Позднее Россия предоставила ему временное убежище. Сноуден в интервью NPR подчеркнул, что искал убежище в 27 государствах. Власти США аннулировали его паспорт, добавил экс-сотрудник АНБ.

В 2014 году разоблачитель получил в России вид на жительство сроком на три года. В январе 2017-го этот статус был продлен до 2020 года.