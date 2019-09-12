Так, по его словам, главное на сегодняшний день хорошо убрать урожай. "Хотелось бы, чтобы в будущем году (а мы уже начали сдавать экзамен), те, кто заработал хорошие деньги, получили их", — поручил глава государства.

Он подчеркнул, что, уделяя внимание вопросам оплаты труда, нельзя выдавать незаработанное: "Это не должна быть "зряплата": деньги должны быть заработаны".

По словам Лукашенко, районы, которые достались новым руководителям, "неплохие, там можно работать".

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"Люди вы абсолютно все перспективные. Очень бы хотелось, чтобы это новое поколение, которое вы представляете, прижилось, и мы с уровня председателя райисполкома получили конкуренцию на должностях министров, губернаторов, членов правительства", — пожелал глава государства.

Он подчеркнул, что как президент не может "спокойно уйти и жить, не приведя во власть новое поколение".

Лукашенко еще раз отметил, что все местные вопросы лежат на плечах районных властей, поэтому если "надо помочь — говорите".