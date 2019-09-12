Лукашенко не может спокойно уйти: переживает за новое поколение

Александр Лукашенко пообещал помощь новым руководителям пяти районов страны, назначение которых он согласовал 12 сентября.

Так, по его словам, главное на сегодняшний день хорошо убрать урожай. "Хотелось бы, чтобы в будущем году (а мы уже начали сдавать экзамен), те, кто заработал хорошие деньги, получили их", — поручил глава государства.

Он подчеркнул, что, уделяя внимание вопросам оплаты труда, нельзя выдавать незаработанное: "Это не должна быть "зряплата": деньги должны быть заработаны".

По словам Лукашенко, районы, которые достались новым руководителям, "неплохие, там можно работать".

"Люди вы абсолютно все перспективные. Очень бы хотелось, чтобы это новое поколение, которое вы представляете, прижилось, и мы с уровня председателя райисполкома получили конкуренцию на должностях министров, губернаторов, членов правительства", — пожелал глава государства.

Он подчеркнул, что как президент не может "спокойно уйти и жить, не приведя во власть новое поколение".

Лукашенко еще раз отметил, что все местные вопросы лежат на плечах районных властей, поэтому если "надо помочь — говорите".