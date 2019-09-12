Борис Джонсон отрицает, что лгал королеве о причинах приостановки работы парламента

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отрицает, что лгал королеве о причинах, по которым необходимо приостановить работу парламента.

Накануне высший гражданский суд Шотландии постановил, что решение премьер-министра Бориса Джонсона о пророгации работы парламента было незаконным. Окончательное решение по этому вопросу должен принять Верховный суд Британии, в который правительство подало апелляцию.

Отвечая в четверг на вопрос о том, лгал ли он королеве об истинных причинах приостановки работы парламента, Джонсон ответил: "Ни в коем случае. Высокий суд с нами согласился, но окончательное решение должен будет принять Верховный суд".

Джонсон утверждал, что приостановка работы парламента необходима для подготовки новой программы правительства, которую представит в парламенте 14 октября королева, и это обычная процедура.

Правительство Великобритании в конце августа обратилось к королеве с просьбой приостановить работу парламента и получило на это согласие. Монархи в Британии всегда выполняют рекомендации правительства.

Этот шаг премьер-министра возмутил его оппонентов по вопросу о "брексите", составляющих большинство в Палате общин. Они считали, что он лишит их возможности полноценно участвовать в процессе "брексита", и называли поведение главы правительства антиконституционным.

В среду был опубликован документ "Операция Овсянка" - это кодовое название, под которым министерств финансов Великобритании разрабатывает план урегулирования чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть в случае так называемого "жесткого брексита".

В документе говорится, что в случае выхода из ЕС без соглашения Британия может столкнуться с нехваткой еды, топлива и лекарств, а также ростом цен.

Джонсон обещал, что 31 октября Великобритания выйдет из Евросоюза, даже если условия выхода не будут зафиксированы соглашением.