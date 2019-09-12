Названы самые спокойные и самые опасные города России

Портал недвижимости Domofond составил рейтинг 200 городов России, основываясь на оценке их уровня безопасности. Самым безопасным городом РФ признан Ейск с населением в 83000 человек, а самым опасным - Шахты.

В ежегодном опросе приняли участие более 90 тысяч жителей, которые оценивали утверждение: "Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток" по 10-балльной шкале, где 1 означает "полностью не согласен", а 10 - "полностью согласен".

В среднем по России респонденты оценили уровень защищенности своих городов на 6,8 балла.

А самым безопасным оказался город Ейск Краснодарского края с населением в 83 тысячи человек, где жители поставили наивысшую оценку - 8,6 балла. По сравнению с 2018 годом оценка уровня безопасности в Ейске выросла почти на 1,5 балла. Его жители считают, что их город - тихое и спокойное место с дружелюбными соседями.

Второе место занял приморский город Геленджик, где уровень безопасности оценен в 8,4 балла. Местные жители считают свой город тихим и семейным.

Прошлогодний лидер рейтинга город Грозный оказался на этот раз на третьей строчке. Впрочем, он отстает от Геленджика только на десятую долю процента - 8,3 балла (-1,1).

В этом году в топ-10 вошли несколько городов, не принимавших участия в прошлогоднем исследовании: Это Ханты-Мансийск (4 место - 8,1 балла), Ноябрьск Ямало-Ненецкого АО (5 место - 7,9 балла) и город Гурьевск Калининградской области (7 место - 7,9 балла).

На шестой позиции расположился Новый Уренгой, который тоже упал на одну позицию, потеряв за год одну десятую процента (7,9 балла).

На восьмом месте - столица Северной Осетии Владикавказ, который за год прибавил целых восемь процентных пунктов (7,9 балла; +0,8 п.п.).

Девятое место досталось черноморскому курорту Сочи Краснодарского края (7,7 балла).

Замыкает топ-10 лидеров рейтинга безопасных городов Бузулук Оренбургской области (население - 86 тыс.), средняя оценка которого за год выросла на целый балл (7,7).

Что касается самых небезопасных мест, то тут на первом месте Шахты Ростовской области. Там жители поставили своему городу только 4,5 балла.

Наименее безопасным городом, по мнению жителей, стали Шахты (Ростовская область). Город набрал лишь 4,5 балла из 10, что на 2,3 балла меньше, чем в среднем по России. При этом за год ситуация ухудшилась: Шахты потеряли 1,1 балла.

Второе место занял Киселевск (Кемеровская область) с 4,9 балла, что на 1,1 балла меньше, чем в 2018 году.

На третьей строчке с конца - город Свободный Амурской области, не принимавший участия в прошлогоднем исследовании. Безопасность этого города респонденты оценили на 5 баллов из 10.

Город Копейск Челябинской области занял четвертое место с конца также с 5-ю баллами (минус 1% с прошлого года).

В десятку аутсайдеров также вошли Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области (5-е место - 5,2 балла), Якутск (6 место - 5,3 балла), Новочеркасск Ростовской области (7 место - 5,4 балла), Первоуральск Свердловской области (8 место - 5,6 балла), а также города Прокопьевск и Белово, оба из Кемеровской области (по 5,6 баллов, 9 и 10 место соответственно).

Отдельно рассматривался уровень безопасности в российских городах-миллионниках.

Самым безопасным среди них был признан Краснодар, набравший 7,2 балла, что на 0,1% меньше, чем в прошлом году (36 место в общем рейтинге из 200 городов). Это вписывается в общую для региона картину: в первую десятку рейтинга вошли три города Краснодарского края - Ейск, Геленджик и Сочи.

На втором месте - Казань, набравшая 7,1 балла (42 место в общем рейтинге).

Москва и Красноярск заняли третье и четвертое места, набрав по 7 баллов. Но если показатели столицы РФ не изменились за год, то Красноярск прибавил 0,5 балла (49 и 67 места в общем рейтинге).

Санкт-Петербург - на пятом месте с 6,8 балла (84 в общем рейтинге).

Шестое место досталось Уфе (Башкортостан) - 6,8 балла (84 место в общем рейтинге).

Седьмое и восьмое места поделили Воронеж (91 место в общем рейтинге) и Нижний Новгород (101 место) - по 6,7 балла.

9, 10 и 11 места достались Екатеринбургу, Новосибирску и Самаре - по 6,5 балла (124, 133 и 135 места в общем рейтинге).

Пермь и Ростов-на-Дону расположились на 12 и 13 строчке соответственно (по 6,3 балла, 152 и 153 места в общем рейтинге).

14 и 15 место - Омск и Челябинск (по 6 баллов ровно; 171 и 177 места в общем рейтинге).

Замыкает список из 16 городов-милионников России город Волгоград, где жители оценили уровень безопасности лишь на 5,9 балла (180 место в общем списке).

В целом, как отмечает портал, средняя оценка безопасности по России за год выросла незначительно (на 0,1 балла) и составила 6,8 балла. Разрыв между максимальной (8,6) и минимальной (4,5) оценками составил 4,1 балла - это чуть меньше, чем в 2018 году (4,4 балла).