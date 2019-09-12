Власти Москвы в шестой раз не согласовали акции оппозиции

Митинг и шествие 21 и 22 сентября из-за "большого количества массовых акций" на проспекте Сахарова предложили перенести в Марьино.

Власти Москвы не согласовали заявки на проведение митинга и шествия в поддержку политзаключенных и против полицейского насилия, планировавшихся оппозицией 21 и 22 сентября на проспекте академика Сахарова. Это следует из заявления департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы. Фотографию документа разместила в Telegram в среду, 11 сентября, Эльвира Вихарева, член политсовета московского отделения Партии перемен Дмитрия Гудкова.

Отказ в департаменте увязали с проведением "большого количества массовых акций" в указанном месте. При этом митинги и шествие предложили перенести на улицы Перерву и Люблинскую в Марьино.

Шестой отказ за 1,5 месяца

По словам Вихаревой, это "уже шестой незаконный отказ мэрии" после разрешенного митинга на проспекте Сахарова 10 августа.

Ранее Эльвира Вихарева публично обратилась к новоизбранным оппозиционным депутатам Мосгордумы с призывом поддержать заявленные мероприятия. "У вас есть возможность сделать первое хорошее дело на новом посту. Поддержите эти заявки. Помогите добиться их согласования. Потребуйте соблюдения в Москве 31-й статьи Конституции", - написала активистка, имея в виду статью основного закона о праве граждан РФ на проведение мирных собраний, митингов, демонстраций и пикетирований.