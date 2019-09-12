Лукашенко о предстоящих выборах: Даже в первые дни сбора подписей "уже очень весело"

Александр Лукашенко принял 12 сентября верительные грамоты послов 12 стран и главы представительства Европейского союза в Беларуси. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости, сообщает пресс-служба президента.

— Начало вашей миссии совпадает с важным политическим событием в стране — предстоящими парламентскими выборами. И вы сможете лично убедиться, что электоральная кампания пройдет в строгом соответствии с национальным законодательством и требованиями общепринятых мировых стандартов, — заявил Александр Лукашенко, обращаясь к дипломатам.

Он заметил, что Запад всегда упрекал Беларусь в скучных электоральных кампаниях. Однако, по мнению Александра Лукашенко, даже в первые дни сбора подписей "уже очень весело".

— Убежден, что, какой бы выбор ни сделал белорусский народ в пользу тех или иных кандидатов, это будет выбор курса на дальнейшее строительство суверенного государства, эволюционное развитие и приумножение наших достижений, — подчеркнул президент.

Напомним, парламентские выборы пройдут в Беларуси в ноябре 2019 года. 7 ноября пройдет голосование местных советов депутатов за кандидатов в Совет Республики, 17 ноября — общенародное голосование за депутатов Палаты представителей.