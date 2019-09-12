СМИ: Российская ракета с ядерным двигателем будет готова через шесть лет

Несмотря на ряд неудачных испытаний, российская ракета с ядерной силовой установкой с так называемым неограниченным радиусом действия будет готова в ближайшие шесть лет, чуть быстрее, чем сообщалось ранее. Об этом сообщила телекомпания CNBC.

Ссылаясь на неназванные оценки американской разведки, телекомпания сообщила, что информация о новом, более амбициозном графике работы над ракетой появилась, когда Кремлю еще не удалось провести успешного испытания, несмотря на многочисленные попытки.

Она также появилась вскоре после загадочного взрыва на северном побережье России, в результате которого погибли пять ученых. Взрыв также вызвал опасения, что Москва испытывала данную ракету, получившую название "Буревестник".

По данным американской разведки, взрыв 8 августа произошел во время операции по поднятию потерянной ракеты "Буревестник" с океанского дна, сообщила CNBC.

"Буревестник", также известный как Skyfall, испытывался один раз в этом году, а до этого, с ноября 2017 по февраль 2018 года, испытывался четыре раза, и каждый раз испытания заканчивались аварией, утверждает телекомпания.

По оценкам американской разведки, самый длительный испытательный полет длился чуть более двух минут. За это время ракета пролетела около 35 километров, после чего контроль над ней был потерян и она упала. Самое короткое испытание длилось четыре секунды, за которые ракета пролетела 8 километров, утверждает CNBC.

Испытания показали, что, судя по всему, ядерная установка крылатой ракеты не включалась, и поэтому ракета не могла лететь на неограниченное расстояние, как заявлял президент России Владимир Путин, сообщила телекомпания.

Джошуа Поллак, эксперт по вопросам нераспространения ядерного оружия и редактор журнала Nonproliferation Review, назвал стратегию Путина "перебором".

По его словам, обычно на разработку "экзотических новых технологий", таких как эта ракетная система, уходит много времени.

"Почти все, чем он бравировал, было разработано для преодоления или обхода американских систем ПРО тем или иным образом. Их нынешнее поколение межконтинентальных баллистических ракет уже может справиться с этой задачей без проблем, – заявил Поллак CNBC. – Но, возможно, он предвидит следующее поколение оборонительных технологий и пытается работать на опережение".