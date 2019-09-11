Иностранные студенты смогут остаться в Британии на два года для поиска работы

Иностранные студенты смогут остаться в Великобритании в течение двух лет после выпуска с рабочей визой. С инициативой продлить для выпускников период, в течение которого они могут остаться в стране для поиска работы, выступил Хоум-офис.

Этот шаг отменяет решение, принятое тогдашним министром внутренних дел Терезой Мэй в 2012 году, которое вынуждало иностранных студентов покинуть страну через четыре месяца после получения диплома.

Мэй называла "слишком щедрой" двухлетнюю визу, которая действовала для выпускников до 2012 года, однако, это привело к сокращению числа иностранных студентов.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что в результате изменения правил студенты смогут "раскрыть свой потенциал" и начать карьеру в Великобритании.

Новые правила вступят в силу для студентов, начинающих учебу на бакалавриате или выше со следующего года. После окончания двухлетней визы они смогут подать заявление на долгосрочную рабочую визу.

Джозеф Джонсон, который на прошлой неделе ушел с поста младшего министра по делам университетов и науки, выступал за продление виз после окончания учебы. В апреле он внес поправку в закон об иммиграции, предусматривающий двухлетние рабочие визы.

Есть и те, кто не согласен с этим решением: например, агитационная группа Migration Watch назвала это "ретроградным" шагом. Ее глава Альп Мехмет считает, что решение может привести к тому, что в стране появится много невостребованных иностранных выпускников.

Однако министр образования Гэвин Уильямсон уверен, что иностранные студенты вносят серьезный культурный и экономический вклад, и их присутствие приносит пользу стране.

"Неблагоприятные условия конкуренции"

Согласно новой политике, ограничений на количество выдаваемых студентам виз не будет. Они позволят выпускникам претендовать на работу независимо от их навыков или предмета, который они изучали. Как заявили в правительстве, одной из целей было привлечь талантливых выпускников в таких дисциплинах, как математика, инженерия и технология.

Этот шаг с энтузиазмом встретила организация "Университеты Великобритании", в которой представлено 130 высших учебных заведений. Там уже готовятся к снижению числа студентов из ЕС в случае "брексита".

Алистер Джарвис, исполнительный директор "Университетов Великобритании", сказал, что предыдущий визовый режим поставил Великобританию в "неблагоприятные условия конкуренции" при наборе иностранных студентов. Теперь же, по его мнению, университеты Великобритании станут "первым выбором учебного заведения" для иностранных студентов.

"Факты свидетельствуют о том, что иностранные студенты вносят значительный положительный социальный в Великобританию, а также экономический вклад в 26 млрд фунтов стерлингов", - говорит Джарвис.

Однако глава Migration Watch Альп Мехмет сказал, что это неразумный шаг, который приведет к тому, что "иностранные выпускники с дипломами будут товары по полкам раскладывать".

"Наши университеты привлекают рекордное количество иностранных студентов, поэтому нет необходимости обесценивать учебную визу, превращая ее в способ получить здесь работу", - говорит Альп Мехмет.

Новый подход

"Если вам нужно свидетельство нового подхода к иммиграционной политике в правительстве, сегодняшняя инициатива, разрешающая всем иностранным студентам оставаться в стране в течение двух лет после окончания учебы, - это оно", - говорит обозреватель Би-би-си Марк Истон.

"Если Тереза ​​Мэй претворила в жизнь создание неблагоприятной среды для миграции с целью сократить чистую миграцию до десятков тысяч, то Борис Джонсон пообещал отказаться от этой идеи и поощрить "самых ярких и лучших" приезжать, жить и работать в "глобальной Британии", - полагает наш обозреватель.

В прошлом году в университетах Великобритании обучалось около 460 тысяч иностранных студентов, не считая тех, кто проживал в ЕС. Правительство намерено увеличить это число до 600 тысяч в течение следующих 10 лет.