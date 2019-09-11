США облегчили введение санкций против террористов

Дональд Трамп подписал указ, разрешающий вводить санкции против террористов без привязки к конкретным терактам. Санкции можно будет вводить в отношении банков и организаций, поддерживающих террористов.

Правительство США упростило процедуру введения санкций против лидеров террористических группировок. Во вторник, 10 сентября, накануне восемнадцатой годовщины терактов 11 сентября, американский президент Дональд Трамп подписал соответствующее распоряжение. Оно также должно облегчить министерству финансов и Госдепартаменту США принимать меры в отношении банков, которые сознательно ведут дела с террористами. Власти США также будут иметь возможность действовать в отношении лиц и организаций, занимающихся подготовкой террористов.

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Госсекретарь США Майк Помпео во вторник заявил журналистам, что по новым правилам целью властей теперь могут стать террористы и их организации без привязки к конкретным терактам. Ссылаясь на распоряжение Трампа, Помпео сказал: "Это поможет нам избежать повторения атак 11 сентября, которые произошли 18 лет назад на американской земле".

По сообщению американской администрации, благодаря новому распоряжению станет возможным преследование более двух десятков подозреваемых в террористических действиях и их сторонников. Ранее санкционная политика на них не распространялась, заявили в Вашингтоне.