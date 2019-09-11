Количество жертв урагана "Дориан" на Багамах достигло 50 человек

В результате урагана "Дориан", который обрушился на Багамские острова на прошлой неделе, погибли, как минимум, 50 человек. Больше всех пострадал остров Большой Абако, сообщил во вторник представитель местного подразделения Национального управления по чрезвычайным ситуациям Карл Смит. Ранее сообщалось о 45 погибших.

Местные жители, спасатели и власти полагают, что число погибших еще возрастет по мере того, как вытаскивают новые тела из-под обломков разрушенного города Марш-Харбор на острове Абако.

Ураган "Дориан" обрушил на Багамы ветры скоростью до 320 км/ч. Это один из самых мощных карибских ураганов в истории наблюдений и самая страшная природная катастрофа в истории Багамских островов.

В то время как на островах идут восстановительные работы, медленный темп которых вызывает недовольство у местного населения, некоторые жители заявляют, что подумывают иммигрировать в США.

Пока неясно, могут ли они ждать поддержки на этом пути со стороны администрации президента Дональда Трампа, которая стремится ограничить как нелегальную, так и легальную иммиграцию.

Однако все больше членов Конгресса, в том числе республиканцы из Флориды Марко Рубио и Рик Скотт, призывают временно отменить визовый режим, чтобы помочь оказавшимся в бедственном положении жителям Багамских островов воссоединиться с родными в США.

По данным Всемирной продовольственной программы, около 70 000 человек нуждаются в продовольствии и жилье. По оценкам частных аналитиков, ущерб от урагана может достичь 3 миллиардов долларов.