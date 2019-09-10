Памятник князю Гедимину: ВКЛ становится брендом в Беларуси?

Несмотря на преобладание советского нарратива в Беларуси, история Великого княжества Литовского политически безопасна и потому внедряется властями в историческую политику. Пример - открытие в Лиде памятника Гедимину (Гедиминас).

"В Лиду наконец вернулся ее хозяин", - эти слова прозвучали в субботу, 7 сентября, в белорусском городе Лида на официальной церемонии открытия памятника великому князю Гедимину, правившему Великим княжеством Литовским (ВКЛ) в XIV веке. 6-метровая скульптура расположилась на площадке перед Лидским замком: Гедимин считается его основателем. Открытие памятника приурочили к празднованию Дня города.

Скульптура Гедимину - не первый памятник в Беларуси, установленный в честь видных деятелей времен ВКЛ. Однако не ко всем периодам белорусской истории у власти такое же благосклонное отношение. DW побывала на церемонии открытии и выяснила, что означает интерес властей Беларуси к истории княжества.

Гедимина изобразили с короной на голове

Инициатором установки памятника выступил Лидский райисполком. В октябре 2017 года местные власти объявили конкурс на лучший эскиз памятника "Основатель замка - князь Гедимин". Победил проект белорусских скульпторов Ольги Нечай и Сергея Оганова. Они изобразили Гедимина на коне, в рыцарских доспехах и с короной на голове. Памятник подписали просто - "Гедымін", а рядом с именем изобразили средневековый герб "Калюмны".

Памятник открывали первый зампредседателя Гродненского облисполкома Иван Жук и глава Лидского райисполкома Михаил Карпович. Примечательно, что на церемонии наравне с официальными флагами присутствовали также бело-красно-белые знамена и герб "Пагоня" - историческая символика первых лет независимой Беларуси.

Заведующий отделом источниковедения и археографии Института истории Национальной академии наук Беларуси Александр Довнар в интервью DW заявил, что Лида была выбрана для установки памятника не случайно: "Первое упоминание города связанно с именем Гедимина, он был основателем Лидского замка, и именно при нем город стал важным центром того времени".

Один из скульпторов, Сергей Оганов, поблагодарил местные власти за поддержку, отметив, что они вместе с Лидским райисполкомом работали "как единый организм". Все работы по разработке и изготовлению памятника оплатила частная фирма "Белтекс Оптик", которая работает в Лиде, и передала его в дар городу.

История ВКЛ политически безопасна для властей Беларуси

В последнее время белорусские власти демонстрируют довольно своеобразное отношение к истории Беларуси. Так, в апреле нынешнего года в Минске были снесены кресты, установленные активистами в урочище Куропаты - месте захоронения жертв сталинских репрессий 1937-1941 годов. Кроме того, официальный Минск не принимает должного участия в перезахоронении в Вильнюсе останков лидера восстания 1863-1864 годов Кастуся Калиновского - надписи на белорусском языке появятся на могилах только благодаря активистам. На этом фоне действия лидских властей по установке памятника Гедимину необычны.

Директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич считает, что подобная ситуация является следствием неопределенности, непоследовательности и двойственности отношения властей к истории Беларуси. "Несмотря на общее преобладание советского в официальном историческом нарративе, в последнее десятилетие власти посчитали необходимым инкорпорировать в него определенные элементы национального видения истории", - полагает Казакевич.

Преподаватель программы "Публичная история" в Европейском колледже Liberal Arts в Беларуси (ECLAB) Алексей Браточкин также подтверждает, что история ВКЛ за последние десятилетия стала частью официального исторического нарратива Беларуси, ведь даже несмотря на войны с Московским княжеством, история ВКЛ политически безопасна и не очень пригодна для мобилизации национальных или протестных чувств оппозиции. "Другое дело - относительно недавняя история XX века (сталинизм и его травмы) или же чуть более дальняя, но политически очень нагруженная история становления белорусского национализма, одним из катализаторов которого было восстание Калиновского", - отмечает Браточкин.

В свою очередь, Александр Довнар, сотрудник государственного Института истории рассказал, что поддерживает установку памятников видным политическим деятелям времен Великого княжества Литовского: "ВКЛ - это наша история и наше государство. Конечно, оно не было моноэтничным, это было государство и белорусов, и литовцев, и других народов". По словам историка, времена ВКЛ были неоправданно забыты на какое-то время, но теперь историческая правда будет восстановлена: "Известному руководителю наших земель Гедимину установлен памятник".

Памятник Гедимину - капля в море

Памятник в Лиде - не первый в своем роде. Ранее в Витебске была установлена скульптура сына Гедимина - князя Ольгерда, в Гродненской области - князя Витовта, в Полоцке - Всеслава Чародея. А недавно появилась информация, что в Новогрудке может появиться памятник Миндовгу - первому князю ВКЛ.

Казакевич видит в этом общую тенденцию: хоть бы на локальном уровне увековечивать наследие ВКЛ в монументах, особенно там, где его значение для местной истории несомненно. При этом политолог обращает внимание на то, что памятники деятелям времен ВКЛ - лишь капля в море по сравнению с количеством памятников Ленину или даже Дзержинскому, установленных в Беларуси.

Историк Алексей Браточкин говорит, что хотя новые памятники являются маркерами национальной идентичности и важны для многих, они выполнены в традиционном духе XIX века и уже достаточно архаичны: "Эти памятники важны для региональной истории и локальных коммьюнити. В Беларуси сейчас бум региональных идентичностей - всем мало общенациональной истории, хочется ее дополнить местными событиями и придать значимость местным сообществам и памяти".

Более того, историк видит в появлении новых памятников князьям пример того, что исследователи называют "потребление истории". Так, открытие памятника Гедимину привязано к ежегодному фестивалю пива, была выпущена разнообразная продукция с символикой и портретами великого князя - майки, кружки и т.д. "Поэтому сегодня, в эпоху потребления, не так важны все исторические подробности и детали - история ВКЛ работает как бренд, а не как политически опасное знание", - резюмирует Алексей Браточкин.