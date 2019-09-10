Süddeutsche Zeitung: Главный инструмент сохранения власти Путина больше не функционирует

"Партии Путина, очевидно, приходит конец. Скоро ему понадобится другой инструмент для обеспечения своей власти", - считает журналистка немецкого издания Süddeutsche Zeitung Зильке Бигалке.

"Результат региональных выборов не является для Кремля поражением. Но это и не триумф. Можно было бы сказать, что правительственная партия "Единая Россия", некогда созданная Владимиром Путиным, сохранила большинство - если бы были те, с кем ей всерьез пришлось бы бороться. Там, где грозила настоящая конкуренция, ее обезвредили заблаговременно. В Москве при этом рухнули все демократические декорации", - отмечает издание.

"В этом заключается первая проблема Кремля: люди больше не терпят безропотно жульничество. Тому, кто хочет инсценировать выборы, нужны избиратели, которые позволят себя обмануть". При этом в Москве, несмотря на волнения последних недель, явка составила лишь около 22%. "На протяжении нескольких лет падают доходы, доверие к правительственным институтам, к партии, премьер-министру - а теперь и к президенту, - указывает Бигалке. - В Москве многие избиратели использовали единственный способ показать свое недовольство: они голосовали за кандидата, который в их районе имел наибольшие шансы обойти представителя правительственной партии - независимо от того, что они думают о его политических взглядах. Многие проголосовали за коммунистов. В результате в Москве "Единая Россия" потеряла треть своих мест, правда, в пользу партий, которые заседают вместе с ней в национальном парламенте - то есть оппозиции, которая настолько лояльна и предсказуема, что не является помехой для правительственной партии. Поэтому вряд ли можно говорить о потери власти, однако протестные голоса должны заставить Путина задуматься".

"Вторая проблема Кремля заключается в том, что его главный инструмент для выборов больше не работает: правительственная партия "Единая Россия" настолько непопулярна, что принадлежность к ней порочит кандидатов", - говорится в статье.

"Она ведет себя как футбольная команда, стоящая на поле без противника и тем не менее получающая один гол за другим. (...) Это означает, что Путину придется придумать новые структуры для того, чтобы сохранить власть. И что он, возможно, больше не может обладать сразу двумя вещами: видимостью демократической легитимности и уверенностью автократа", - заключает Süddeutsche Zeitung.