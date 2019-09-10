У сторонников Алексея Навального в пяти городах проходят обыски

Обыски проводятся в офисах штабов Навального в Самаре, Уфе, Перми, Саранске и Челябинске, а также у их координаторов и сотрудников.

В штабах российского оппозиционера Алексея Навального в Самаре, Уфе и Перми проходят обыски, заявил руководитель его федерального штаба Леонид Волков. Кроме того, силовики проводят обыски дома у координаторов уфимского штаба Лилии Чанышевой, самарского штаба Егора Алашеева, пермского штаба Сергея Ухова, а также сотрудника штаба в Перми Юрия Боброва, сообщил Волков в Twitter во вторник, 10 сентября.

Штаб Навального в Перми также указал, что под дверями у волонтера Александры Семеновой стоят сотрудники СОБР. По словам Волкова, следственные действия проводятся "по абсурдному делу "об отмывании в ФБК".

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Обыски в штабах Навального в Самаре, Уфе, Перми; дома у Лилии Чанышевой, Егора Алашеева, Сергея Ухова, Юрия Боброва по абсурдному делу «об отмывании в ФБК».

Грабить пришли.

— Leonid Volkov (@leonidvolkov) September 10, 2019



В свою очередь глава Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил, что обыски также проходят у региональных координаторов Навального в Саранске и Челябинске. "Проводит СКР по уголовному делу о легализации преступных доходов", - добавил Чиков в своем Telegram-канале.

Уголовное дело против ФБК

3 августа Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении против Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального уголовного дела о предполагаемой легализации денежной суммы в размере около 1 миллиарда рублей.

Как утверждает следствие, с января 2016 по декабрь 2018 года "лица, имеющие отношение к деятельности" ФБК, включая его сотрудников, "получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем". "Для придания правомерного вида владению" эта сумма через банкоматы в Москве была внесена на счета нескольких банков, а затем переведена на счета ФБК для финансирования его деятельности, утверждает следствие.