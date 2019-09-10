В Болгарии лидера движения ”Русофилы” задержали по делу о шпионаже. В мае он получил орден Дружбы от Путина

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В Болгарии задержан председатель движения ”Русофилы” Николай Малинов. Об этом сообщают издания ”24 часа” и ”Болгарское национальное радио” без ссылок на источники.

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