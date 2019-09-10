ВИДЕО: Слон на Шри-Ланке затоптал людей на фестивале

bbcrussian.com

На Шри-Ланке участникам религиозного фестиваля пришлось убегать сломя голову, после того как два слона испугались и ринулись в толпу собравшихся.

В городе Котте проходил буддистский праздник Перахера, когда случился индицент. Пока неизвестно, что именно испугало слонов. По крайней мере 17 человек получили ранения и были доставлены в больницы.

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