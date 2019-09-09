Армия Израиля: проиранские боевики предприняли попытку обстрела из Сирии

Пресс-служба Армии Израиля (ЦАХАЛ) сообщает, что утром в понедельник, 9 сентября, боевиками одной из проиранских шиитских группировок из Сирии в сторону израильской территории было выпущено несколько ракет.

Ракеты упали на сирийской территории.

По данным ЦАХАЛа, обстрел с окраины Дамаска вели боевики, связанные с иранскими "Силами Аль-Кудс".

Армия обороны Израиля считает режим Асада ответственным за любые действия, которые происходят на территории Сирии, говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Дамаск и Тегеран пока не комментируют сообщение ЦАХАЛа об обстреле из Сирии.

Ранее базирующаяся в Лондоне организация The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщила об очередном авиаударе по целям в районе Аль-Букамаля (Абу Камаля) в сирийской провинции Дир аз-Зур, неподалеку от границы с Ираком. В сообщении SOHR сказано, что в результате авиаудара убиты не менее 18 человек.

Отмечается также, что атака была осуществлена неопознанными самолетами, удары были нанесены по районам, контролируемым иранскими и проиранскими силами. В результате авиаудара нанесен ущерб военной технике.

SOHR напоминает, что в июне прошлого года в результате авиаударов по целям в районе Аль-Букамаль были убиты десятки иранских военнослужащих и ополченцев проиранских сил. Причем SOHR однозначно заявляет, что тогда удары были нанесены израильской авиацией (на этот раз таких утверждений пока не звучит).

Отметим, что за последнюю неделю это уже второе сообщение о воздушных атаках в районе Аль-Букамаль. Сирийские блогеры пишут, что на прошлой неделе удар был нанесен израильским беспилотником. Официальный Дамаск никаких заявлений по этому поводу не делал.

Через Аль-Букамаль, по данным израильской военной разведки, проходит наземный путь транспортировки ракетных вооружений из Ирана в Ливан.

В мае-июне 2018 года дважды военно-воздушными силами неизвестной страны наносились удары по целям в районе Аль-Букамаль. 24 мая в этом районе был нанесен удар по авиабазе "Хамдан" (Т-2), по данным SOHR были убиты не менее 12 иностранных боевиков или военнослужащих. Поздно вечером 17 июня в Аль-Хари, примерно в том же районе, был нанесен удар по штабу шиитских сил, в результате чего были убиты, по разным данным, от 50 до 100 военнослужащих, большинство из которых не были сирийцами. Никто не брал на себя ответственность за эти авиаудары. Дамаск и Москва тогда возложили ответственность за последнюю атаку в этом районе на США и западную коалицию. Пентагон отвергал причастность США или других участников западной коалиции к этой атаке. Телеканал CNN приводил заявление "официального источника в США", который утверждал, что удар по военной базе на востоке Сирии был нанесен военно-воздушными силами Израиля.