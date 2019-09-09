Ливанская "Хезболла" утверждает, что сбила израильский беспилотник

Ливанская "Хезболла", которую поддерживает Иран, в понедельник сбила израильский беспилотник в окрестностях города на юге Ливана, после того как он пересек границу. Об этом говорится в заявлении движения.

Израильский беспилотник находится в руках бойцов "Хезболлы", отмечается в заявлении.

Израильские военные заявили, что один из их беспилотников "упал на юге Ливана во время обычной операции". В заявлении военных не уточняется, что стало причиной крушения, и отмечается, что "нет опасений, что из него может быть извлечена секретная информация".

Представитель израильских военных, не вдаваясь в детали, сообщила, что речь идет об "обычном беспилотнике".

"Хезболла" заявила, что против беспилотника было применено "соответствующее оружие", когда он направился к городу Рамия на юге Ливана, и он был сбит на окраине города.

"Хезболла" и израильская армия обменялись ударами через границу неделю назад, после атаки беспилотника по контролируемому "Хезболлой" пригороду Бейрута. Это был самый ожесточенный обмен артиллерийскими ударами между двумя противниками со времен войны в Ливане 2006 года.

Лидер "Хезболлы" Саид Хасан Насралла обвинил Израиль в нападении с использованием беспилотника и пообещал, что группировка будет уничтожать израильские беспилотники, входящие в воздушное пространство Ливана.

Насралла заявил, что хотя инцидент на границе с Израилем завершился, он положил начало "новому этапу", на котором для этой группировки, поддерживаемой Ираном, больше нет ограничительных линий.

Израиль также повысил ставки, обвинив Иран в активизации работ по обеспечению "Хезболлы" оборудованием для производства высокоточных ракет.

"Хезболла" это отрицает.

"Хезболла" утверждает, что в результате обмена ударами на прошлой неделе ей удалось уничтожить израильскую бронемашину, в результате чего находившиеся внутри люди были убиты или ранены. Движение распространило кадры, на которых, по его словам, показано, как две ракеты попадают в движущуюся машину.

Израиль заявил, что он инсценировал ранения солдат, чтобы ослабить стремление "Хезболлы" к эскалации военных действий.

Насралла отметил, что атака стала первой за долгое время операцией "Хезболлы", направленной против позиций Израиля по другую сторону границы, а не против оккупированных Израилем Ферм Шебаа.

Новый всплеск напряженности произошел после того, как "Хезболла", чьи силы воюют на стороне президента Башара Асада в войне в Сирии, заявила, что два члена движения были убиты в результате израильского удара по Сирии в конце августа.

Израиль заявил, что его атака в Сирии позволила предотвратить направляемый Ираном удар против него с применением беспилотника.

Любая новая война между Израилем и "Хезболлой" повышает риск более широкого конфликта на Ближнем Востоке, где Иран сопротивляется попыткам США пересмотреть соглашение по ядерной программе Тегерана, заключенное в 2015 году.

В то же время Израиль встревожен растущим влиянием Ирана в регионе, которое он осуществляет через союзнические ополченческие группировки, такие как "Хезболла", в таких странах, как Сирия.