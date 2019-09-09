Пилоты "Британских авиалиний" вышли на 48-часовую забастовку. Большинство рейсов отменено

Пилоты авиакомпании "Британские авиалинии" 9 сентября вышли на 48-часовую забастовку с требованием поднять им зарплаты. Авиакомпании пришлось отменить большинство рейсов.

Это первая в истории забастовка пилотов "Британских авиалинии". Следующую акцию протеста они планируют провести 27 сентября.

"Забастовка обойдется компании гораздо дороже, чем инвестиции, необходимые для того, чтобы уладить этот спор", – заявил генеральный секретарь Ассоциации пилотов британской авиалинии Брайан Страттон.

Авиакомпания называет забастовку пилотов неоправданной, заявляя, что их зарплата справедлива. Но в "Британских авиалиниях" также добавляют, что готовы дальше вести переговоры с пилотами.

Рейсы тысяч пассажиров "Британских авиалиний" отменены. Авиакомпания обязана возместить пассажирам отмененных рейсов деньги за билеты или найти альтернативу.