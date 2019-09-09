В России предложили заключить с Украиной соглашение о паритетном прекращении преследования

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение, которое позволило бы прекращать уголовное преследование россиян и украинцев на паритетных началах, сообщает "Интерфакс".

Такое соглашение "в том числе могло бы правовыми средствами разрешить вопросы о прекращении в отношении них уголовного преследования на паритетных началах", говорится в заявлении Москальковой, распространенном ее пресс-службой в воскресенье.

Омбудсмен напомнила, что, несмотря на состоявшееся в субботу возвращение 35 российских граждан из Украины, "в местах принудительного содержания на Украине остается еще немало граждан России, нуждающихся в помощи, защите их прав и желающих вернуться на Родину, поэтому важно продолжать работу".

"Полагаю, что сегодняшний большой шаг по возвращению граждан России и Украины домой должен стать частью системной программы действий по деэскалации конфликта, нормализации отношений между Россией и Украиной, а также стабилизацией ситуации на юго-востоке Украины", - считает Москалькова.

Она также отметила важность проведения широкой разъяснительной работы "о гарантиях прав граждан, участвующих в процессах по возращению с целью недопущения их последующего привлечения к уголовной ответственности в случае желания переместиться из Украины в Россию либо обратно, а также не допустить возможных спекуляций, связанных с обращением в межгосударственные судебные органы и международные организации под надуманными предлогами".

Омбудсмен рассказала, что в российском списке возвращенных "в основном люди, ставшие заложниками вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, либо граждане, привлекаемые к ответственности за свои убеждения по вопросу о правовом положении Крыма, а также те, кто зачастую по политическим мотивам привлекался к ответственности за свое несогласие с государственным курсом бывшего президента Украины Петра Порошенко на развязывание конфликта как внутри Украины, так и в отношениях с Россией".

"Почти все граждане из нашего списка были обвинены либо осуждены по 6 статьям УК Украины, связанным с государственной изменой, нарушением порядка въезда в Крым, дезертирством, незаконным оборотом оружия, терроризмом, посягательством на территориальную целостность Украины, участие в незаконных вооруженных формированиях. Часть из них были осуждены украинскими судами и потом помилованы. В отношении других продолжаются следственные действия или рассмотрение уголовных дел в судах, и они отпущены под личное обязательство", - отметила Москалькова.

В списке находились "российские военнослужащие, которые были захвачены на границе с Крымом при получении документов о высшем образовании, это граждане, которые стали жертвами конфликта на юго-востоке Украины или были участниками трагических событий в Доме профсоюзов в Одессе, это граждане, чье единственное преступление заключалось в том, что они поддержали воссоединение Крыма с Россией, и это, конечно же, генеральный директор "РИА Новости Украина" Вышинский Кирилл Валерьевич, который обвинялся за свою профессиональную деятельность на Украине в госизмене, сепаратизме, разжигании национальной вражды", сообщила омбудсмен.

Россия и Украина в субботу обменялись группами граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран.

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.

Украинский лидер Владимир Зеленский, сообщая о телефонном разговоре с президентом России, назвал состоявшийся обмен "первым шагом к разблокированию диалога с РФ".