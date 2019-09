Более двух тысяч человек в воскресенье, 8 сентября, собрались в столице Боснии и Герцеговины Сараево на первый в истории города гей-прайд. Порядок на мероприятии охраняли более тысячи сотрудников полиции и служб безопасности. Они выстроились плотными рядами вдоль маршрута шествия через центр города, чтобы защитить участников от протестной акции, в которой приняли участие около 150 человек.

Среди участников были дипломаты из Великобритании, Франции, Италии, а также посол США, не скрывающий, что он гей. Участники марша прошли полтора километра по центру Сараево. Шествие завершилось митингом ЛГБТ-активистов перед зданием парламента.

Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан (Johannes Hahn) отметил, что это "важный шаг к защите основных прав всех граждан Боснии и Герцеговины, включая представителей ЛГБТ, которые имеют право жить свободно от дискриминации, угроз и насилия".

#BiH: I welcome the holding of the first #Pride parade in #Sarajevo today and wish the organizers and participants a peaceful event! https://t.co/HdBQLoqHNz 1/2