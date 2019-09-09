В Москве задержали 14 человек. Часть из них были в футболках в поддержку фигурантов "московского дела"

"Настоящее время"

В Москве вблизи Тверской улицы задержали 14 человек – активистов и журналиста "Новой газеты", у части из них была символика в поддержку фигурантов "московского дела".

Об этом сообщило само издание со ссылкой на координатора проекта "Объединенные демократы" Татьяну Усманову. О задержаниях также сообщает проект "ОВД-Инфо". Среди задержанных: муниципальный депутат и журналист издания "Новая газета" Илья Азар, участница Pussy Riot Мария Алехина, активистка Виктория Ивлева, Максим Кондратьев, Мария Черных, Татьяна Усманова, Елена Филина, Виктор Котов, Анастасия Хромова, Мария Кузнецова, Анна Лойко, Евгений Овчаров, Станислав Топорков и Кристина Топоркова. Статьи по теме: В РФ завершился Единый день голосования В России стартовал единый день голосования: выборы пройдут во всех регионах По словам Азара, полицейские заявили, что он находится в "списке подозрительных лиц". Но конкретную причину задержания ни ему, ни другим задержанным не объяснили. Задержанная Алехина рассказала, что с группой людей они прошли рамки на Тверской улице, после чего их задержали без объяснения причин. После серии протестов в Москве Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по разным статьям: участие в массовых беспорядках, насилие в отношении представителей власти, неоднократное нарушение правил участия в митингах, разжигание ненависти с угрозой насилия. В двух случаях прокуратура требовала лишить участников митингов родительских прав. Все эти процессы известны в медиа под одним названием – "московское дело".

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